L'oposició critica Oltra per la condemna del seu exmarit per abusos a una menor i el PSPV els acusa de polititzar

20M EP

PP, Ciutadans i Vox han criticat aquest dimecres la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, líder de Compromís, per la condemna de cinc anys de presó al seu exmarit, educador social, per abusos sexuals a una menor tutelada per la Generalitat entre els anys 2016 i 2017, quan tenia 14 anys. Per contra, el PSPV ha mostrat el seu respecte a la justícia i la seua solidaritat amb la víctima i ha criticat que l'oposició tracte de traure "rèdit polític" d'açò.