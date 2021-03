CCOO critica "retraso" en la resolución de las ayudas Severo Ochoa y las condiciones de los investigadores predoctorales

"La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Gobierno de Asturias comunicó hace un par de semanas que el periodo máximo legal de tramitación de la convocatoria de 2020 de las ayudas para contratos predoctorales Severo Ochoa se extendía medio año más de lo previsto. Esto no es una novedad, porque ya en la convocatoria anterior hecha en 2019 se siguió el mismo procedimiento, pero sí aboca a seguir a muchos trabajadores de la investigación en la incertidumbre, cuando no directamente sin contrato laboral, pues no pocos realizan su investigación sin cobrar ningún salario, a la espera de resolución de convocatorias como estas", dicen desde el sindicato.

Para CCOO, la lenta tramitación de estas ayudas "debilita la investigación científico-tecnológica" en la comunidad autónoma, y deja "a más de 150 personas a la espera de su contrato". "Esto, así como otros problemas de estas ayudas, se unen a los impagos de los mínimos salariales del EPIPF que la Universidad de Oviedo se comprometió a pagar y ahora está obligada a hacerlo, tras la victoria en los juzgados gracias a la denuncia de CCOO", añade.

Así, el sindicato insta al Gobierno de Asturias y al consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez García, a actuar con "la máxima celeridad en lo restante de la tramitación de esta convocatoria, toda vez que culmine la evaluación de las solicitudes por la ANECA, y una mejora del programa de contratos predoctorales Severo Ochoa, que ayude en la reindustrialización de Asturias y a la mejora tecnológica y la innovación en todos los sectores".

Para ello, propone convocatorias predecibles y anuales; mejorar la tramitación telemática a través de plataformas en línea; eliminar el requisito de posesión del título de máster para la solicitud, requiriéndolo solo para la firma del contrato, al igual que las convocatorias estatales; incluir la gratuidad de la matrícula del programa de doctorado durante la duración del contrato, así como de los cursos formativos obligatorios; e incluir la indemnización por finalización del contrato.

También reclama el sindicato que se garantice el pago de ayudas para estancias de investigación, así como para otros gastos necesarios en la investigación; y el incremento salarial en los primeros dos/tres años de contrato, "para combatir la precariedad juvenil y atraer talento".