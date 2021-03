El PPCV defèn que els processats per Imelsa "ja no estan en el PP" i el PSPV recolza al subdelegat de Govern encausat

20M EP

La portaveu adjunta del PPCV en Les Corts Elena Bastidas ha subratllat aquest dimecres que tant l'expresident provincial Alfonso Rus com la resta de processats per les contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques Imelsa i Ciegsa "ja no pertanyen al Partit Popular". "De tots els acusats, l'únic que està actiu és Rafael Rubio", ha recalcat sobre l'actual subdelegat del Govern a València, també encausat juntament amb 24 persones més.