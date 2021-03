Un pastor pierde tres dedos de la mano al exposionarle un artefacto de la Guerra Civil, en Sarrión

El pasado 17 de marzo, efectivos del EBYL de la Guardia Civil de la Comandancia de Teruel y EDEX de Zaragoza, tuvieron conocimiento de la explosión de una granada de mano en el término municipal de Sarrión.

Un joven residente en la mencionada localidad, mientras estaba realizando su trabajo como pastor de ovejas, se encontró una granada de mano procedente de la Guerra Civil, que por su aspecto no parecía un artefacto explosivo, y tras manipularla produjo la detonación y amputación de tres dedos de la mano.

Desde la Benemérita han recordado que la provincia de Teruel fue escenario de intensos y numerosos enfrentamientos durante laGuerra Civil, lo que explica la abundancia de restos bélicos queaparecen, sobre todo, cuando se efectúan trabajos tanto en montespúblicos como labores agrícolas.

Recomienda seguir las siguientes recomendaciones, ante el descubrimiento o hallazgo casual de objetos que evidencien o permitan sospechar que se tratan de artefactos explosivos o municiones: No tocar, no mover, ni alterar en modo alguno el objeto; señalar el lugar para poder reconocerlo posteriormente; dar aviso inmediato a la Guardia Civil; no transportarlo hasta un lugar apartado paraabandonarlo allí, y guardar la calma.