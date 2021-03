Cvirus.- El representant de la CE confia que el passaport sanitari s'aprove com a molt tard a la fi de juny

Müller, en una trobada telemàtica amb mitjans valencians, s'ha referit així preguntat per la polèmica generada per l'entrada de turistes estrangers a Espanya en Setmana Santa mentre que està prohibida la circulació entre comunitats autònomes.

Sobre aquest tema, ha recalcat que la Comissió Europea és "responsable" que "el dret fonamental" de la lliure circulació a Europa "es complisca" i "es complisca clarament perquè tu pots viatjar a tots els països membres de la UE". No obstant açò, ha aclarit que per qüestions de Salut Pública, que és una "competència nacional", alguns països poden exigir una PCR negativa o realitzar una quarantena per a poder entrar en el seu territori.

Precisament, ha explicat que per a evitar restriccions addicionals, que ha insistit que "són nacionals i que la UE no entra en elles", s'ha aprovat aquest certificat verd digital per a "facilitar la mobilitat en el futur" i que siga "més fluïda" aquesta circulació.

D'aquesta manera, una vegada que el viatger dispose d'ell "demostrarà que té un PCR, la vacuna o que té anticossos per haver passat la covid" i s'evitarà aquestes limitacions que imposen alguns Estats membres com ha fet Espanya amb alguns països tant de la UE com del món.

No obstant açò, ha recalcat que les restriccions a la mobilitat interna són "clarament una decisió interna d'Espanya sobre les quals, sota l'estat d'alarma a més, està gestionant la salut pública espanyola".

CERTIFICAT VERD

Sobre aquest tema, ha destacat que com a molt tard a la fi de juny espera que estiga aprovat aquest passaport sanitari. Per a açò, ha urgit tots els estats a engegar sistemes informàtics que permeten arreplegar les dades i enllaçar-los en la UE.

Aquest document engloba tres tipus de certificat: de vacunació, de proves PCR o ràpides d'antígens i per a les persones que s'hagen recuperat de la COVID-19. Aquests dos últims certificats es proposen per a evitar la discriminació de les persones que no estiguen vacunades ja que haver sigut vacunat no constituirà un requisit previ per a viatjar.

Quan els Estats membres accepten l'acreditació de vacunació per a eximir de determinades restriccions de salut pública, estaran obligats a acceptar, sota les mateixes condicions, certificats de vacunació expedits conformement al sistema de certificat digital verd.

Estaran disponibles tant en format electrònic com en paper per mitjà d'un codi QR i una firma digital que assegure que el certificat és autèntic.

La Comissió crearà una passarel·la digital i donarà el seu suport als Estats membres en la creació de programes informàtics que puguen utilitzar les autoritats per a verificar totes les firmes dels certificats i sobre aquest tema ha recalcat la confidencialitat de les dades.

Aquesta mesura se suspendrà una vegada que l'Organització Mundial de la Salut declare la fi de l'emergència de salut pública internacional per la COVID-19.