El edil del PP de El Saucejo achaca a la alcaldesa la "única deslealtad" tras romper el PSOE su pacto

En su resolución de Alcaldía, recogida por Europa Press, María Moreno expone que "la desconfianza generada por las sucesivas deslealtades, expresadas de forma continua y manifiesta en la actuación" del único edil del PP y hasta ahora "socio de gobierno" del PSOE, le han llevado a la decisión de destituir al mismo y "separar de este gobierno" al concejal popular.

"De este modo, es el grupo municipal del PSOE el que asume, con sus cinco representantes, las funciones ejecutivas del gobierno municipal", indica la alcaldesa agregando que se trata de "la solución para garantizar la continuidad en la política ejecutiva municipal que permitirá la obtención de los resultados más favorables y que, en definitiva, redundará en beneficio del interés general de todos los habitantes de El Saucejo".

Frente a ello, el edil del PP alega que "si aquí ha habido alguna deslealtad ha sido la de la alcaldesa". "No sólo no me sentó para darme las razones de esta ruptura, sino que ni siquiera me trasladó en ningún momento que tuviera algún problema con el trabajo que estaba realizando por mi pueblo", ha defendido Miguel Gracia.

EL CONCEJAL DEL PP DEFIENDE SU "ENTREGA"

"Los vecinos conocen de mi entrega y mi empeño durante estos dos años. Y es que, desde mis responsabilidades en este gobierno, he llevado a cabo la desinfección de calles durante la pandemia, el arreglo de todos caminos rurales del municipio, inversiones en carreteras, eliminación de un punto negro de carretera, iluminación de los pasos de cebra, elaboración de permisos administrativos para los proyectos municipales de medio ambiente, carreteras, hidrográficas o el asfaltado del cementerio, entre otras actuaciones, y con un gran proyecto que ya estaba en marcha pero que ahora queda pendiente como es la canalización de las aguas de tormenta", ha alegado el concejal cesado.

A su entender, su trabajo en el Ayuntamiento "ha puesto en evidencia a la alcaldesa", considerando que su cese estaría destinado a "apartar del ayuntamiento a quién demuestra su compromiso por este pueblo". En ese sentido, el concejal destituido ha ratificado su "compromiso" con El Saucejo, ejerciéndolo ahora desde la oposición.

CAMBIO DE GOBIERNO EN EL SAUCEJO

Las elecciones municipales de 2019 se saldaron en El Sucejo con el PSOE como fuerza más votada pero por mayoría simple, después de que en el mandato anterior, la localidad estuviese gobernada por IU con mayoría absoluta.

En concreto, en estas últimas elecciones municipales, el PSOE cosechó 1.162 votos y cinco ediles, obteniendo Adelante también cinco concejales con 1.157 votos y el PP un único edil con 414 sufragios, tras lo cual el PSOE y el PP pactaron un gobierno conjunto, ahora roto.