Yoli ('GH 15') relata el gran susto que ha vivido en la recta final de su embarazo: "Nunca había sentido tanto pánico"

Yoli Claramonte, exconcursante de GH 15, ha relatado en su último vídeo de Mtmad cómo se siente tras vivir uno de los episodios más desagradables de su vida. Muy angustiada, la valenciana ha contado que recientemente estuvo a punto de sufrir un accidente de tráfico.

La joven ha decidido que es el momento de parar, pues, en la recta final de su segundo embarazo, la novia de Jorge Moreno está sufriendo mucho estrés. "El día ha empezado normal, pero me notaba el cuerpo un poco raro, aunque tampoco le he hecho mucho caso", avanza en el post.

"Me he subido al coche y yendo al colegio a llevar a Valeria, según he salido a la carretera he notado que me daba un bajón de tensión. Notaba que no veía bien, empezaron los sudores fríos de la muerte... Estaba en medio de la autovía y no podía parar, así que tuve que salir por una vía de servicio. Me daba bastante miedo porque iba en el coche con la niña", añade, visiblemente preocupada.

"Paré diez minutos, me tomé unos caramelos y parecía que se me pasaba, pero al volver he sentido otra vez lo mismo. Os juro que nunca había sentido tanto pánico, y más llevando a la peque conmigo", se sincera la ex gran hermana, que sabe que su cuerpo le ha dado un aviso: "Mi cuerpo me está diciendo 'Yoli, para'".

Claramonte, conocida en las redes sociales como 'LoveYoli', sabe que está a punto de recibir a su bebé y que debe tener cuidado. "Yo ya estoy gordita, estoy siempre pendiente de Valeria, voy siempre en el coche de arriba para abajo como pollo sin cabeza. De normal, tengo la tensión baja, pero con el embarazo, más".