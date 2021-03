El PP critica a Espadas por "abandonar" el proyecto de nuevas viviendas en Los Pajaritos

Así, en un comunicado, el portavoz popular, Beltrán Pérez, ha explicado que "los vecinos ven inviable la intención del alcalde de reformar las viviendas sin derribar los edificios"". Pérez ha explicado que la Junta de Gobierno Municipal del pasado día 12 de febrero aprobó un proyecto que afectará a 144 viviendas municipales, "un 33 por ciento de las 428 viviendas que quedan aún por reformar, y que consistirán únicamente en su supuesta rehabilitación".

El objetivo es desarrollar este proyecto a través de la convocatoria autonómica de Áreas de Rehabilitación Urbana (Programa ARRU). Sin embargo, "esta actuación se presenta a todas luces contraria al sentido común, dado el estado de conservación absolutamente deplorable de los antiguos bloques de viviendas municipales que siguen en pie, y en cuyo remozamiento no se ha invertido nada desde suconstrucción hace 60 años".

"Hay que tener en cuenta que las cubiertas son de amianto, con el riesgo para la salud que conlleva su manipulación". Además, el proyecto "supedita" la instalación de ascensores a que se logre más financiación, ya que no existe espacio material en el interior de los bloques para instalar elevadores: los tramos de escaleras no tienen hueco intermedio, y habría que construir los ascensores en el exterior de los viejos bloques, ocupando parte de la calle. "A todo ello se une que la supuesta rehabilitación no tocaría la diminuta superficie de las viviendas, 40 m2, por lo que no se alcanzarían los mínimos parámetros de habitabilidad que impone la normativa vigente".

Desde el PP destacan que la situación de los bajantes de los saneamientos es "deplorable", lo que origina "frecuentes atascos con aguas fecales", por lo que se precisa la instalación completa de nuevas conducciones. Todo ello apunta claramente a la necesidad de demoler las actuales viviendas municipales y volver a construir otras nuevas, añade.

Pérez ha recordado que durante el mandato municipal del PPP, de 2011 a 2015, el Ayuntamiento demolió, por sus propios medios, 96 viviendas y realojó a sus familias, y "dejó presupuestada y adjudicada la construcción de 62 viviendas nuevas". "Este ha sido el mayor esfuerzo inversor en sesenta años realizado en LosPajaritos y enmarcado en el Plan Integral de Tres Barrios-Amate".

Este proyecto se inició, en una primera fase, con el realojo de las familias que vivían en 96 viviendas municipales que integraban dos manzanas de 12 bloques; familias que fueron trasladadas al denominado edificio-puente de Emvisesa y a otras viviendas también de la empresa municipal de Nuevo Amate, Torreblanca y Aeropuerto Viejo. Después, el proyecto continuó con la construcción de 62 nuevas viviendas en Los Pajaritos que, durante ese mandato municipal "los técnicos de la Gerencia de Urbanismo dejaron preparado, presupuestado y adjudicado".

"Después de cerca de seis años de mandato de Espadas, el barrio presenta la peor situación de deterioro social, laboral y urbano de sus sesenta años de historia, como manifiestan sus vecinos". Mientras tanto, las antiguas viviendas municipales de Los Pajaritos continúan su proceso de deterioro y "está proliferando laventa ilegal de estas mismas viviendas municipales, que son adquiridasilegalmente por narcotraficantes para convertirlas en 'narcopisos'".