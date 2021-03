Ayuso rechaza el cierre de la actividad comercial a las 20 horas en Semana Santa porque “subiría el virus” y se “dispararía el paro”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este miércoles la propuesta del Ministerio de Sanidad de cerrar toda actividad comercial a las 20 horas durante la Semana Santa, porque, a su juicio, va a suponer un incremento en el número de contagios y "dispararía el paro".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este miércoles en Aranjuez, Ayuso ha sostenido que la posición del Ejecutivo regional en la reunión de esta tarde en el Consejo Interterritorial "es la misma de siempre".

"No somos amigos de las ocurrencias cuando las cosas van funcionando bien. Todo aquello que funciona no hay que tocarlo mientras no suba preocupantemente el virus", ha añadido la mandataria, en referencia a los horarios que ahora están funcionando en Madrid.

A su parecer, la 'popular' ha advertido que "un Madrid cerrado y un aeropuerto descontrolado posiblemente supondrán que el virus suba en su incidencia después de Semana Santa". Por eso, ha pedido no tocarlo porque supondría "trasladar las cenas a los domicilios, porque se cierra la hostelería", y además piensa que cerrar a las 20 horas restaurantes, locales de ocio, cines, teatros, etc, "lo que haría sería disparar el paro".

"Consideramos que no hay que utilizar la pandemia para insuflar miedo, ni ahora ni nunca", ha declarado Ayuso, para posteriormente señalar que quieren que cada decisión que se tome se haga "en base a criterios sanitarios, a informes estrictamente sanitarios".

Más "transparencia" en Barajas

Además, la jefa del Ejecutivo madrileño ha solicitado al Gobierno más "transparencia" sobre los controles realizados en el aeropuerto de Barajas, que Ayuso identifica como uno de los principales problemas de la expansión de las diferentes cepas de coronavirus.

A su juicio, "sigue habiendo un control insensato en el aeropuerto", y ha denunciado que no cuentan con datos fiables sobre el número de controles que se realizan en una de las principales puertas de entrada a España del turismo extranjero. "Dudamos que ese control sea efectivo, por los numerosísimos testimonios que nos llegan de usuarios de ese aeropuerto", ha apuntado la presidenta.

🔴 Pedimos al Gobierno de España más seguridad y control frente al COVID-19 en el Aeropuerto de Barajas de cara a Semana Santa.



✅ La presidenta @IdiazAyuso ha solicitado transparencia sobre las actuaciones. pic.twitter.com/nCCtm2PflM — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 24, 2021

Por otro lado, la líder regional ha manifestado que quiere acelerar el ritmo de la vacunación en la capital. Así, ha recordado que "Madrid está perfectamente preparada como estamos demostrando, tiene capacidad para cuadriplicar ahora mismo el número de vacunas suministradas, que está en torno a los 100.000 diarios. Pero nos hacen falta dosis y, por tanto, pedimos que se agilicen".

Adelanto del toque de queda

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, propondrá esta tarde a las comunidades autónomas el cierre de toda actividad comercial a las 20 horas durante la Semana Santa. Esta es una de las posibilidades que estudiarán este miércoles el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, como medida para reforzar las restricciones en un momento en el que los contagios aumentan y Europa se encamina ya a una cuarta ola.

Según informa Servimedia, otra de ellas sería prohibir los movimientos entre distintas provincias dentro de una misma comunidad autónoma, algo que hasta ahora estaba permitido.

En cualquier caso, al finalizar la sesión de control al Gobierno, Darias dijo a los periodistas que "a día de hoy no hay ninguna medida adicional a lo que ya se aprobó el 10 de marzo".

No previsto en el decreto de alarma

Actualmente, el decreto del estado de alarma prevé que el comienzo del toque de queda "sea entre las 22:00 y las 00:00 horas" y su hora de finalización, "sea entre las 5:00 y las 7:00 horas", aunque las comunidades autónomas pueden modificar ese tramo siempre que se mueva en esa horquilla horaria. Para adelantar el toque de queda a las 20 horas habría que modificar el actual de decreto de estado de alarma y, por lo tanto, un debate en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, hay un precedente que no prosperó: Castilla y León ya quiso adelantarlo a las 20 horas y la Justicia lo echó para atrás. Entonces, el propio Gobierno defendía que un cambio de ese horario quedaría fuera del marco legal del estado de alarma.