VOX en Teruel propone medidas para evitar los excrementos de animales de compañía en la ciudad

En concreto, VOX en Teruel solicita la modificación del artículo 46 de la ordenanza de convivencia ciudadana, por ser su redacción "inconcreta" en relación a la obligación que pretende fijar. En opinión de este grupo municipal, dicho artículo tendría que quedar de la siguiente forma: "Se evitará, por los propietarios o conductores de los animales, que éstos efectúen sus deyecciones en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones o en otros espacios de uso público, incluidos los alcorques, sin perjuicio de la utilización de las zonas creadas con tal finalidad".

Independientemente de lo anterior, "los conductores de los animales deberán proceder a la recogida de las deposiciones de la vía pública; para ello, deberán proveerse de medios propios que le permitan llevar a cabo tal acción". En el caso de tratarse de bolsas o similares "deberán ser depositadas, convenientemente cerradas, tanto en las zonas habilitadas por el Ayuntamiento como, en su caso, en los contenedores de basura".

En caso de que en las inmediaciones no existiera habilitada por el Ayuntamiento una zona para depositar las deyecciones, el conductor de los animales deberá proceder a depositarlas en un contenedor de basura. "De proceder al depósito de las deyecciones en una papelera pública y no en un contenedor; procederá la tramitación de procedimiento sancionador".

Tal y como ha señalado el portavoz del grupo municipal de VOX en Teruel, Alejandro Nolasco, "en la redacción anterior de este punto se olvidaba imponer la obligación que en esencia debería: la recogida de los excrementos de los animales en la vía pública".

"No se imponía la obligación de recoger los excrementos, si no que se obligaba a que, en caso de que se recojan con una bolsa, éstas estén convenientemente cerradas y sean depositadas en las zonas habilitadas por el Ayuntamiento. El conductor bien puede optar, en este caso, por no recogerlas, ya que no estaría incurriendo en unaactuación sancionable", ha subrayado el concejal.

Con la modificación de esta ordenanza, para VOX quedaría clara la obligación del conductor de recoger los excrementos de las mascotas.Finalmente, ha recordado Nolasco que "resulta conveniente hacer hincapié en la redacción que han de tener los preceptos que sancionen de manera clara y expresa determinadas conductas".