El padre de Chenoa vive de la venta de mascarillas en la calle: "Mi hija no se va a conmover por mi situación"

José Carlos Corradini, el padre de Chenoa, no mantiene ninguna relación con su hija. Eso sí, le encantaría retomar el contacto, aunque sabe que ella no está por la labor. De momento, cada uno hace su vida: la artista está centrada en sus proyectos profesionales y él sigue una vida humilde vendiendo mascarillas en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, tal y como recoge la revista Semana.

El medio de corazón ha conversado con el padre de la cantante sobre su situación personal, así como de la relación que mantiene con su hija. No atraviesa un momento fácil, pues "en Argentina es una época muy complicada, como en todo el mundo". La amenaza del coronavirus le preocupa: "Yo soy de factor de riesgo porque soy hipertenso, tengo exceso de peso y por edad".

Con tal de tener un plato en la mesa, José Carlos se sienta cada día en un café de la capital porteña para vender mascarillas: "Si un día vendo tres o cuatro, ese día como, aunque sean productos que no me ayuden a mi salud, porque la comida sana es muy cara, y yo como comida barata".

Hace cuatro años, el hombre aterrizó en España para pedirle a su hija que le ayudara económicamente. Sin embargo, su relación es nula. La cantante y su hermano Sebastián eran muy pequeños cuando sus padres decidieron separarse. Por aquel entonces, Chenoa solo tenía un año y su hermano, dos. En este tiempo, José Carlos ha visto un par de veces a su hija: cuando tenía 16 años y cuando viajó a nuestro país: "Mi hija no se va a conmover por mi situación".

El entrevistado afirma que "Chenoa tiene cuatro hermanos de sangre más (estos son fruto de la relación con otras dos mujeres), aparte de Sebastián y nunca los quiso reconocer". Pero no la juzga: "A mi hija Chenoa la salvo porque tiene un corazón de oro. Lo que no hace es porque no la dejan, no se lo permiten".

"Ella no quiere lastimar a las personas que ama, su madre, su padre de vida, su hermano, su cuñada y sus sobrinos. No los quiere lastimar, porque tiene un gran corazón. Si fuera mala persona actuaría con ellos igual que conmigo", zanja.