La portavoz de Ciudadanos "se avergüenza de los tránsfugas" y Barbón ve "indecente" lo ocurrido en Murcia

"Me avergüenza de los tránsfugas que no entregan su escaño, sean del partido que sean", ha dicho Susana Fernández que ha manifestado que "los chantajes, propios o ajenos, que pretenden cambiar el resultado obtenido en las urnas, son un tremendo fracaso de la democracia".

En este sentido la portavoz de la formación naranja ha cargado contra el Partido Popular y ha lamentado que "la avaricia se come a las buenas intenciones". Así ha acusado a los 'populares, sin nombrarlos explícitamente, de intentar obtener ofreciendo prebendas lo que no lograron en las urnas.

"Aquellos que en estos días han vuelto a darle la razón a los que determinaron en su día que sostienen una organización criminal y corrupta. Son los mismos que han vuelto a demostrar que carecen completamente de moral porque, para ellos el fin siempre justifica los medios. Les gusta apropiarse de lo que no es suyo, no pueden evitarlo; sea dinero, poder o escaños. Llevan meses haciendo un llamamiento para acoger a militantes de otras formaciones, especialmente de la nuestra, pero lo que de verdad esconde ese supuesto proselitismo es un mercadeo de voluntades y puestos", ha dicho la portavoz de Ciudadanos.

En este sentido ha recordado que el mismo partido que ha exigido centenares de veces a sus tránsfugas que entregasen su acta, ahora pide a los desertores de otros partidos que se integren en el suyo, "pero con la condición de que vayan con un escaño debajo del brazo".

"Para ellos, cada uno vale lo que tiene, y si no tiene nada, no les interesa", ha dicho Fernández, que ha recordado que ese mismo partido exigió hace unos meses al alcalde de Yernes y Tameza que dimitiese y entregase su acta; le reprochó a su propio presidente local de Ribadedeva que no entregase su sillón municipal, o que pidió a tres de sus concejales tránsfugas de Cieza, en Murcia, que devolviesen su acta.

"DETERIORO DE LA DEMOCRACIA"

Por su parte Adrián Barbón ha recordado que "la libertad y democracia es un bien muy preciado que ha costado mucho construir y lo sucedido en Murcia lo deteriora". Así mismo ha destacado que estos días ha visto cosas que "le escandalizan", como ver al número dos del PP de España poniendo a los tránsfugas de ejemplo de dignidad.

RESPUESTA DEL PP

Desde la bancada del PP su portavoz, teresa Mallada, pidió la palabra por "alusiones", pero al ser la misma denegada por parte del Presidente de la Cámara, fue el diputado Pablo González el que aprovechó su intervención en el siguiente punto del orden del día para cargar duramente contra la formación naranja.

Así, González ha asegurado que Ciudadanos "es un grupo parlamentario que se degrada día a día" y ha incidido en que la "única compra venta de diputados en el Parlamento asturiano se ha dado con su grupo en los presupuestos del año anterior".

El diputado del PP ha asegurado que la formación naranja se "degrada día a día en Asturias ante un gobierno que les pasa constantemente el rodillo por encima mientras ellos o no se enteran o les siguen el juego". "Tienen todo nuestro rechazo a su comportamiento parlamentario, no tiren la piedra y luego escondan la mano", ha dicho González.