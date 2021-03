El Gobierno de Navarra prorroga las medidas restrictivas: "A nadie se le escapa que afrontamos un periodo delicado"

El portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha recordado, en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, que el decreto de la presidenta recoge el mantenimiento del cierre perimetral de Navarra, el toque de queda entre las 23 y las 6 horas y la limitación a 4 personas de las reuniones en espacios públicos cerrados y a 6 en espacios públicos privados. En espacios privados, la reuniones se limitan a las personas convivientes.

Remírez ha añadido que la orden foral de la consejera recoge las limitaciones de aforos en espacios interiores y exteriores, "en los mismos términos que actualmente".

La consejera de Salud del Ejecutivo foral, Santos Induráin, ha explicado que "hay razones para prorrogar como poco estas medidas", que "van a ser monotorizadas en tiempo real". "A nadie se le escapa que afrontamos un periodo delicado, la Semana Santa", ha expuesto, para añadir que van a estar en situación de "alerta".

Preguntada por si podrían endurecerse las medidas adoptadas antes de la fecha de finalización establecida, Induráin ha indicado que "si fuera necesario podría haber endurecimiento como está indicado en todas las órdenes forales".

Según ha manifestado, "en estas fechas sabemos que hay factores de riesgo, como una mayor movilidad y una mayor interacción social". "A ello está unido otro efecto como es la variante de la cepa británica que está aumentando en Navarra desde mitades de enero", ha dicho, para precisar que esta cepa supone ya el 85 por ciento de las muestras analizadas, "lo que conlleva un aumento de transmisión, de contagiosidad, de la hospitalización y probablemente de la gravedad".

La consejera ha señalado que "los datos de incidencia, los contagios y la presión hospitalaria están despertando nuestra alerta" y ha comentado que "la semana pasada, respecto a la anterior, los contagios han aumentado un 54 por ciento y la incidencia en 14 días ha pasado de riesgo medio a alto, con 166 casos por 100.000 habitantes, con tendencia al alza". Hay 91 personas hospitalizadas, una menos que ayer, de ellas 18 en UCI, una más.

Induráin ha insistido en que "caminamos hacia una situación de riesgo mayor, la tendencia es caminar hacia el riesgo alto". "Las positividades van incrementando y la cepa británica es mayoritaria", ha recordado, para afirmar que las cifras de hoy, con 167 casos y una positividad del 5,4 por ciento, "no se daban desde la tercera ola de Navidad, en el arranque de enero".

Ha expuesto que se han realizado cribados en Milagro, con 20 positivos, Acedo, con 5 y Mendaza, y ha señalado que se están valorando y planteando en coordinación con el Ayuntamiento de Milagro un cierre perimetral de la localidad.

"El virus nunca falla, siempre está al acecho y no podemos relajarnos ni la ciudadanía ni la Administración. El panorama nos preocupa, pero confiamos en un penúltimo esfuerzo de la sociedad, tenemos que contener la cuarta ola porque trae más contagios, más ingresos y más fallecimientos", ha expuesto.

CIERRE A LAS OCHO

Sobre si podría adelantarse el cierre de la actividad no esencial a las 20 horas, Santos Induráin ha señalado que "en el orden del día del Consejo Interterritorial no está este punto, no se va a tratar como punto".

Según ha dicho, "el documento de acciones coordinadas que se aprobó en el Interterritorial no permite flexibilizar las actuaciones por mucho que cambiara la situación epidemiológica, pero sí permite a cada CCAA ser más restrictivo según la situación que se tenga".

"Nosotros seguimos monotorizando, estamos muy atentos a nuestra situación por si hubiera, en otra circunstancia, que tomar otra serie de medidas", ha expuesto.

SALIDAS AL EXTRANJERO

Sobre si se puede salir al extranjero y si Policía Foral multaría a una persona que se desplace a Francia si una justificación, Javier Remírez ha dicho que "estamos dentro de un ámbito de competencias determinadas; Navarra determina unas limitaciones que afectan a los presentes en el territorio de Navarra". "La circulación en lo referente a fronteras de Estados no es competencia de la Comunidad foral, ni disponibilidad absoluta de los Estados y la limitación tendría que hacerse a nivel del conjunto del espacio Schenguen", ha expuesto.

Según ha manifestado, "pueden acceder ciudadanos franceses o extranjeros al territorio foral y dentro del territorio foral tienen que someterse a las normas correspondientes". "No tenemos, en los rastreos, datos para pensar que ciudadanos franceses estén provocando situaciones de riesgo, más allá de las situaciones de riesgo que ya existen en el conjunto de la población", ha indicado.

Remírez ha señalado que si un ciudadano navarro quiera pasar la frontera a Francia "tiene que tener las excepciones que se marcan". "La multa no es tanto el que salga sino el que entra, con las excepciones de la norma, puede ir a territorio francés y tendría que someterse a lo que marque el territorio francés. La multa no sería en el ámbito de la Comunidad foral sino en el territorio francés", ha dicho.

El consejero ha aseverado que la Policía Foral no controla el paso de fronteras, sino que es competencia de la Policía Nacional o Guardia Civil. "Tendrían que dejar pasar a un ciudadano navarro o español si se cumplen las excepciones marcadas en la norma", ha indicado, para añadir que "otra cosa es que la argumentación que dé no cumpla las cuestiones del territorio francés".