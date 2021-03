Detingut un escapolit de Fontcalent des del 2014 i suposadament implicat en un assassinat al Campello cinc anys després

Els fets van tindre lloc el passat 8 de març, quan agents pertanyents a l'Àrea d'Investigació del Lloc Principal de Sant Joan, mentre prestaven servici amb un vehicle camuflat en els voltants d'un centre comercial, van observar com el vehicle que els precedia intentava realitzar maniobres d'avançament envaint parts no transitables del camí i en actitud sospitosa.

Per tot açò, es va procedir a donar l'alt al vehicle i a identificar als seus tres ocupants, moment en el qual es va traslladar a dependències oficials a dos d'ells per no portar el DNI.

Una vegada identificades les tres persones, els efectius van comprovar al fet que una d'elles, concretament la que anava en el lloc del copilot del vehicle, tenia diversos assenyalaments judicials per diferents fets delictius com tràfic de drogues, tinença d'armes, trencament de condemna i també com a presumpte implicat en un assassinat ocorregut al setembre del 2019 al Campello.

El trencament de condemna es va produir en no tornar al centre penitenciari de Fontcalent una vegada concedit el tercer grau, on es trobava reclòs per un delicte de tràfic de drogues.

Després de la instrucció de diligències per part de l'Àrea d'Investigació del Lloc Principal de Sant Joan, l'home ha passat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia número 1 d'Alacant, que ha ordenat el seu ingrés immediat a la presó.