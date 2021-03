La princesa Leonor presidió este miércoles el que fue su primer acto en solitario dentro de sus labores institucionales. Se trataba del acto de conmemoración del 30 aniversario del Instituto Cervantes en su sede de Madrid.

Era la primera ocasión en la que los reyes cedían a su hija mayor todo el protagonismo en un actividad oficial, en un paso más en su proceso de ganar visibilidad ante la ciudadanía como heredera al trono.

Además de otras actividades la princesa Leonor fue la primera en hacer una pregunta tras la presentación del proyecto digital de la institución, que había hecho Carmen Noguera, secretaria general de la institución.

Con entereza y naturalidad, la princesa se levantó y realizó su pregunta, después de dar la enhorabuena por el trabajo de la institución, cuya labor es fomentar el uso del español en el mundo.

"Como estudiante de la ESO he utilizado la herramienta de la Biblioteca Cervantes virtual, así como mis compañeros, así que enhorabuena porque es muy útil", comenzaba diciendo la princesa de Asturias.

Tras eso, Leonor se interesaba por la situación de algunos de los trabajadores del Instituto Cervantes, los que trabajan fuera de España.

"He leído que desde que comenzó la pandemia trabajadores del Instituto Cervantes fuera de España no han podido regresar aún para ver a sus familiares. Me gustaría saber qué tal están, si ha mejorado su situación y si han podido venir", preguntaba la princesa en un tono muy periodístico, profesión que ejerció su madre, la reina doña Letizia.

"Este trabajo en el exterior es interesante, emocionante, bonito, pero complicado en circunstancias como estas. Muchos de ellos coincidió que no podían viajar entre países y muchos están en zonas complicadas, desde las que no era posible viajar a España. Pero el trabajo, aunque está siendo árido por hacerse desde casa lo han hecho con buen ánimo", le aseguraba Carmen Noguera.

Leonor de Borbón, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, guardó en la Caja de las Letras, en la número 2021, el ejemplar de la Constitución que leyó el 31 de octubre de 2018, en sus primeras palabras en público, también en la sede del Cervantes.

También depositó en esa cámara del tiempo el libro del Quijote con el que participó durante la pandemia en la lectura de la obra de Miguel de Cervantes el pasado 23 de abril junto a la infanta Sofía a través de un vídeo grabado en el Palacio de la Zarzuela.