La ministra de Igualdad, Irene Montero, vuelve a ser noticia tras asegurar que la Comunidad de Madrid "no es una comunidad segura para las mujeres". Las declaraciones de la ministra no han sentado nada bien en la bancada del Partido Popular, donde la senadora del PP, Ana Camins, la ha atacado diciendo que Isabel Díaz Ayuso "ha conseguido ser presidenta por sus propios méritos y no por ser la mujer de absolutamente nadie".

Montero ha hablado de la corrupción del Partido Popular, los recortes y privatizaciones de los últimos años que, según ha comentado, "son violencia económica contra las mujeres". Las palabras de Montero han sido muy criticadas y la presentadora Ana Rosa Quintana ha sido una de las más contundentes.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa estaban debatiendo sobre la campaña electoral de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo cuando la comunicadora se ha acordado de las declaraciones de la ministra de Igualdad: "Yo no sé por qué dice esas cosas Irene Montero". Esther Palomera ha defendido que "la situación de la mujer no difiere mucho en Madrid que de Extremadura o Barcelona, ni económicamente ni en materia de igualdad salarial".

El resto de tertulianos han apoyado que estas declaraciones podrían ser una estrategia electoral y Ana Rosa ha puntualizado que la desigualdad económica entre hombres y mujeres en España es una realidad, pero que no distingue de territorios. Jorge Bustos ha comentado que el ministerio de Irene Montero está, permanentemente, envuelto en un contexto de crispación y que debería trabajar en otro tipo de proyectos más prácticos para la igualdad.

"A mí me parece muy preocupante que una ministra de Igualdad diga eso, porque al final, cuando una turista extranjera o un gobierno extranjero escucha lo que dice la ministra de Igualdad sobre la seguridad de las mujeres, no va a entender las derivadas y las consideraciones que tenemos nosotros", ha comentado Luis del Olmo. "Parecen que nos violan por la calle", ha interrumpido Ana Rosa antes de cambiar de tema.