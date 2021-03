La romántica sorpresa de Ezequiel Garay a Tamara Gorro que termina con los rumores de crisis en la pareja

Hace solo unas semanas, tras las declaraciones de Tamara Gorro de que su vida sexual con Ezequiel Garay ya no era la misma, los rumores de crisis acechaban a la pareja. "Si me preguntas si todavía tengo el mismo apetito sexual que antes, mi respuesta es no", explicaba al influencer.

"No sé si es por falta de tiempo o por falta de ganas, pero la verdad es que no, no las tengo. Pero así es como es. Amo a mi esposo. Pero no quiero tener sexo con él todos los días, ya que estoy exhausta. Creo que mucha gente se identificará conmigo", contaba Gorro.

Los internautas, rápidamente, comenzaron entonces a especular sobre una posible crisis en la pareja, pero tanto Tamara como el futbolista no dieron importancia a los rumores pues, como explicaba la influencer, todas las parejas pasan por ese momento.

Sin embargo, este martes, el deportista ha querido sorprender a su pareja al llegar a casa para, además, dar por terminadas las habladurías acerca de su matrimonio. "Llegar a casa y encontrarme esto... no, no celebramos nada. Mi amigo/marido me dijo: 'por todo' y yo me quedo sin palabras... gracias, mi vida, gracias por este gran detalle tan bonito y lleno de ilusión. Te amo, papá", escribía Tamara en sus redes sociales, donde mostró todo lo que había preparado Garay.

La 'influencer' compartió el regalo de su pareja. TAMARA_GORRO / INSTAGRAM

En las imágenes se puede ver un bonito camino de rosas que termina en un oso de peluche gigante junto a un ramo de flores rojas y blancas. Así, pese a los cambios en la pareja, ambos se demuestran que siguen igual de enamorados que el primer día.