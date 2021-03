El programa de Ellen DeGeneres ha perdido un millón de espectadores por el escándalo del ambiente de trabajo tóxico

Hace unos meses saltaba un gran escándalo televisivo cuando varios extrabajadores del programa The Ellen DeGeneres Show denunciaban un "ambiente de trabajo tóxico", además de situaciones de racismo, miedo e intimidación mientras trabajaban en el espacio de la ganadora de un Emmy, Ellen DeGeneres.

La reacción de la presentadora fue rápida, pidiendo perdón en antena y asumiendo toda la responsabilidad por lo ocurrido, como máxima responsable del espacio. DeGeneres llegó a presentar su dimisión a la cadena, una renuncia que no fue aceptada.

Sin embargo, se produjo un tsunami que hizo que el programa perdiera de forma casi inmediata un 42% de audiencia en comparación con el año anterior, en la que era la temporada 18 de un espacio que estuvo entre lo más influyente de la televisión de EE UU.

Aunque el espacio recuperó parte de lo perdido, ahora se ha sabido que la pérdida a largo plazo es enorme. Según las calificaciones de Nielsen, el programa de entrevistas ha perdido un millón de espectadores desde la polémica, al inicio de su temporada 18.

Aún es peor si nos atenemos a lo publicado por The New York Times, que asegura que The Ellen DeGeneres Show ha tenido un promedio de 1,5 millones de espectadores en el transcurso de los últimos seis meses, un descenso de 2,6 millones en comparación con el mismo período del año pasado.

El espacio, que se emite desde 2003, habría perdido aproximadamente un 20% en ingresos publicitarios, pasando de 131 millones de dólares a 105 millones.