La Policia localitza en un xalet d'Alacant un recinte per a baralles de galls amb 27 persones dins

En la intervenció s'han alçat 72 actes per no portar mascareta, no guardar la distància de seguretat i excedir el nombre de persones congregades no convivents. A més, s'han interposat huit actes per tinença d'armes i substancies estupefaents, segons ha informat la Policia en un comunicat.

Un avís a través de l'aplicació 'Alertcops' va alertar la Policia de la possible celebració de baralles il·legals de galls en un xalet del barri de Villafranqueza. Immediatament, diverses patrulles de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana i de la Unitat Adscrita a la Comunitat Valenciana es van personar en el lloc on van observar congregades 27 persones.

En el lloc, tenien dos galls preparats per a la baralla i un ring construït específicament per a realitzar baralles d'aquests animals, que havien sigut mutilats per a ser més eficients contra els seus contrincants.

Una vegada es van personar els agents en el lloc, van posar fora de perill els animals i van sancionar els organitzadors i als assistents a l'esdeveniment, ja que cap d'ells portava mascareta ni guardava la distància de seguretat. Entre les persones congregades hi havia tres menors d'entre 10 i 14 anys, un d'ells amb gran quantitat de diners fraccionats.

Els galls van ser intervinguts i posats a la disposició de la protectora d'animals. Sobre els promotors de l'esdeveniment, s'ha realitzat un expedient de comunicació a les Conselleries de Joc, Sanitat i Agricultura per a sanció. La investigació segueix oberta per a tractar de localitzar altres llocs on es realitze aquesta activitat il·legal.