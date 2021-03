El Gobierno de Aragón no tiene previsto aumentar las restricciones porque las actuales son "suficientes"

No obstante, ha precisado que esta tarde se celebra una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y por eso hay que estar "a la espera" de lo que se acuerde "de manera unánime" con las demás comunidades autónomas.

Así se ha pronunciado Pérez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha indicado que Aragón mantiene una "línea estable" en número de contagios de coronavirus, algo que denota que la población "está siendo responsable, incluso cuando se abrió el perímetro provincial, ha primado la cautela y la prudencia", comportamiento que ha agradecido a la ciudadanía aragonesa.

La consejera de Presidencia ha esgrimido que en esta comunidad autónoma "siempre hemos sido tremendamente prudentes a la hora de flexibilizar, ha primado el bien y el interés general en relación con la salud" y por eso las normas que están vigentes son "suficientes", si bien "vamos a ver qué ocurre esta tarde", ha incidido.

A su entender, "las cosas están yendo moderadamente bien", pero ha querido insistir en la necesidad de la prudencia y la responsabilidad "máximas", ante unos días de fiesta por la Semana Santa "que invitan a relajarse" ya que cumplir las medidas de protección y prevención "da buenos resultados, como estamos viendo".

Pérez ha dicho que el Gobierno autonómico no tiene conocimiento de que se vaya a plantear un adelanto del toque de queda, "aunque hemos visto alguna información" en redes sociales al respecto.

VACUNACIÓN

La consejera ha manifestado que Aragón está siendo "ejemplar" en el proceso de vacunación contra la COVID-19: "Se está yendo a buen ritmo, aunque si tuviéramos más dosis, podríamos llegar a más personas; ese es el objetivo máximo que tenemos como gobierno, poder llegar al máximo de la población vacunada".

También ha comentado que no tiene constancia de que haya habido "reticencias" para recibir la vacuna de AstraZeneca, "no quiere decir que no las haya", después de que este miércoles haya comenzado a administrarse de nuevo, una vez que el pasado 15 de marzo se decidiera suspender temporalmente tras detectarse casos de trombosis en personas que la habían recibido.

Tres días después, el 18 de marzo, se decidió reanudarla a partir de este miércoles, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) señalara que, de forma general, los eventos trombóticos no son mayores en la población vacunada.

Mayte Pérez ha reconocido que el "ambiente" que se generó con la retirada "no ayuda, pero espero que la ciudadanía se fié del alto nivel científico que tenemos en Europa y en el mundo", que ha constatado que en el balance de riesgo-oportunidad "son muchas más las ventajas que los posibles riesgos".

La consejera ha opinado que en la retirada provisional "primó la prudencia", pero "es una vacuna segura", en la que se ha elevado el rango de edad para administrarla de los 55 a los 65 años y ha animado a la ciudadanía a que se vacune porque "es el mejor antídoto para no contraer la enfermedad y recuperar e impulsar la economía de la comunidad autónoma".

PLAN DE HOSTELERÍA

Preguntada por el plan de hostelería en Aragón para hacer frente a las consecuencias económicas generadas por la pandemia, Pérez ha contado que a lo largo de esta semana "tendremos alguna información concreta" y "podremos despejar alguna cosa".

Al respecto, ha precisado que se ha estudiado la compatibilidad de las ayudas autonómicas con las estatales y los sectores que se habían quedado fuera de la convocatoria "para poder integrar a todos los que han sufrido los afectos" de la COVID-19".

En este punto, ha comentado que no conocía en detalle la propuesta formulada este miércoles por Ciudadanos para anticipar créditos de los fondos REACT-EU para los sectores afectados por la pandemia.

"Habrá que estudiarla", si bien ha esgrimido que esos fondos están contemplados en el Presupuesto de Aragón de este año "y, por tanto, los Departamentos tendrán que habilitar sus mecanismos correspondientes en función de la asignación que tengan para ejecutar la parte que les corresponda".