El Hospital La Fe detecta riesgo de efectos psicológicos en mujeres embarazadas sujetas a confinamiento

Profesionales del servicio de Obstetricia del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha publicado los resultados de un estudio sobre los posibles efectos adversos del confinamiento producido por la pandemia en mujeres embarazadas y durante el periodo inicial del puerperio.

Así, tras entrevistar a 754 mujeres embarazadas (301 respondieron en papel y 453 en línea) que estuvieron en un periodo de confinamiento de al menos un mes, aunque la media fue de 55 días, el equipo investigador ha determinado que en un 58,22% de los casos el cribado fue positivo, según han informado desde el centro hospitalario.

En estas mujeres se observaron peor estado de salud general, más tristeza, nerviosismo, incluso mayor índice de pérdida de sueño y de concentración. El crecimiento de la aparición de síntomas de estos desórdenes psicológicos se debe a la ruptura de la rutina, estrictas medidas de aislamiento, la incertidumbre sobre la situación económico-social tras la endemia y la falta de apoyo e información que sienten las mujeres durante su embarazo.

El proyecto GESTACOVID, elaborado por el servicio de Obstetricia del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, junto con profesionales del Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de la Facultat de Medicina de la Universitat de València, ha sido publicado recientemente en The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Se trata del primer estudio en gestantes valencianas y solo otro centro de Barcelona ha publicado uno similar sobre efectos psicológicos en gestantes españolas.

Las conclusiones del estudio se basan en las respuestas dadas por las 754 mujeres a 28 preguntas, las 16 primeras expresadas para obtener información contextual y las siguientes correspondientes para evaluar el impacto psicológico del confinamiento con el cuestionario general de salud (GHQ-12).

“El confinamiento conlleva cambios en las rutinas de la gente. La inadaptación a estos cambios puede generar emociones negativas como tensión, miedo, depresión o ansiedad. Además, las mujeres durante el embarazo ya experimentan cambios físicos, psíquicos y emocionales que les hacen susceptibles de padecer ansiedad o depresión, que pueden llegar a empeorar durante la pandemia”, ha explicado el doctor Alfredo Perales, director del Área Clínica de la Mujer del Hospital La Fe.

Tanto las embarazadas como las puérperas deben considerarse un grupo de riesgo ante el posible desarrollo de trastornos de salud mental durante circunstancias de interrupción. El uso de una herramienta de cribado de salud mental podría ayudar a identificar un grupo de pacientes con mayor riesgo y a realizar un seguimiento cuidadoso para permitir un manejo adecuado, han señalado el doctor Rogelio Monfort y la doctora María de Arriba, obstetras del Hospital La Fe y coautores del estudio.

Además, los cuestionarios también revelaron datos interesantes sobre la pérdida de concentración, pérdida de sueño, estar bajo tensión, disfrutar actividades y emociones depresivas, factores relacionados habitualmente con los períodos de embarazo y puerperio, pero que han podido verse afectados también por la pandemia.