El sector de maquinària ceràmica espera un creixement de les vendes del 6,87% en 2021

El sector de la maquinària ceràmica espera per a 2021 un creixement de les vendes totals d'un 6,87 per cent, derivat sobretot d'un creixement de les vendes nacionals d'un 8,5%, segons s'indica en l'Informe sobre el sector de la maquinària ceràmica a Espanya en 2020 publicat per l'Observatori de Mercat de l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) i l'Associació Espanyola de Fabricants de Maquinària i Béns d'Equip per a la indústria ceràmica (ASEBEC).