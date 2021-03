C-LM elude pronunciarse sobre adelantar el toque de queda a las 20.00 horas porque no tiene "constatación oficial"

20M EP

NOTICIA

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado este miércoles que no puede pronunciarse sobre la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas durante la Semana Santa para la actividad no esencial, como informa El Mundo, porque es una propuesta que han conocido por los medios y de la que no tienen "constatación oficial".