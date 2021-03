Gobierno y comunidades estudian este miércoles adelantar el toque de queda a las 20 horas durante la Semana Santa

El toque de queda nocturno en España podría adelantarse y empezar antes de las 22 o las 23 horas durante la Semana Santa. Esta es la posibilidad que estudiarán este miércoles el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, como medida para reforzar las restricciones en un momento en el que los contagios aumentan y Europa se encamina ya a una cuarta ola.

Según apuntan fuentes autonómicas, el lunes pasado ya se suscitó esta posibilidad en la reunión entre la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros, cuando acordaron retomar este miércoles al vacunación con AstraZeneca, también a las personas de entre 55 y 65 años.

Allí también se suscitó la posibilidad de revisar las medidas de cara a Semana Santa, de la misma manera que están haciendo otros países europeos, aunque con decisiones más drásticas, como los confinamientos duros que se han impuesto en París o en Berlín.

Sin embargo, la opción prevista por Sanidad no llega a tanto y, según las fuentes, se centraría en adelantar el toque de queda para que los ciudadanos tengan que estar en sus casas varias horas antes de lo que se les obliga en la actualidad.

Por lo general, el toque de queda en España empieza a las 22 horas, aunque la Comunidad de Madrid lo retrasó una hora, hasta las 23 horas, tal y como permitía el último acuerdo en la Comisión Interterritorial sobre las medidas para Semana Santa.

No previsto en el decreto de alarma

Un adelanto a las 20 horas obligaría a modificar el decreto de estado de alarma, que prevé que el comienzo del toque de queda "sea entre las 22:00 y las 00:00 horas" y su hora de finalización, "sea entre las 5:00 y las 7:00 horas". Es en esta horquilla en la que podían moverse las comunidades, aunque de cara a Semana Santa se acotó todavía más, para que el límite de inicio fueran las 23 horas.

De hecho, hace unos meses, el Gobierno central llevó ante los tribunales al gobierno de Castilla y León porque decidió unilateralmente fijar el inicio del toque de queda a las 20 horas, dado que no estaba previsto en el decreto de estado de alarma. Es precisamente la hora que Sanidad propone ahora a las comunidades.

El eventual adelanto de la restricción de movilidad nocturna sería una de las "medidas adicionales" a las que este martes apuntó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en un momento en el que, con la proximidad de la Semana Santa, aumenta el enfado de los ciudadanos por no poder moverse por el país mientras franceses, alemanes o italianos sí pueden viajar a España.

Fronteras abiertas

De esta cuestión se ha hablado también este miércoles en el Congreso, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sacudido toda responsabilidad y ha defendido la apertura de las fronteras europeas, una directriz acordada a propuesta de la Comisión Europea.

"La forma en que se está gestionando causa perplejidad en los ciudadanos, que puede derivar en frustración", le ha advertido el portavoz del PNV, Aitor Esteban. "Nos piden un último esfuerzo en Semana Santa, no viajar y el cierre perimetral, pero mientras franceses, alemanes e italianos campan a sus anchas para disfrutar de la libertad que no tienen sus países", ha añadido.

"Mientras Francia cierra la frontera incluso para quienes vienen, París está cerrado, Alemania cierra Berlín y hay un confinamiento extremo para Semana Santa, sus ciudadanos siguen llegando en vuelos fletados", ha abundado Esteban, que ha pedido a Sánchez que pida "coherencia a sus socios europeos".

Por toda respuesta, Sánchez ha recordado que "la recomendación de la Comisión ha sido mantener las fronteras abiertas" de la UE, aunque también se ha mostrado en desacuerdo con los viajes que no sean esenciales, más allá de las "recomendaciones" para no viajar que hace el Gobierno a los españoles.

"No me parece razonable [los viajes internacionales por ocio], como a ninguna autoridad competente nosotros estamos trasladando a todos ciudadanos que se queden en sus casas y no se muevan de sus provincias".

Sánchez ha indicado que "tenemos que aplicar controles para asegurarnos de que no habrá importación de casos", y ha defendido mantener "abiertas las fronteras" con la obligación de llegar con un PCR negativo en las 72 horas antes.

Sin embargo, la realidad que ha descrito Esteban es distinta. El portavoz del PNV ha asegurado que no hay controles en los aeropuertos, donde no se pide "ni la tarjeta de embarque", o en la frontera terrestre con Francia.