Sánchez defiende la llegada de turistas en Semana Santa: "España sigue recomendaciones de la Unión Europea"

El PNV ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique este miércoles al Pleno del Congreso cómo se justifican la entrada a España de turistas extranjeros en plena pandemia del coronavirus y cuando los españoles tienen restringidos los movimientos.

¿Le parece a usted que en una situación sanitaria como la que nos encontramos están justificados los viajes internacionales por ocio?", ha preguntado el portavoz parlamentario de la formación nacionalista, Aitor Esteban.

"No me parece razonable. Nosotros estamos trasladando a todos los ciudadanos de España es que se queden en casa. A partir de ahí lo que hacemos es política contra la covid coherente con la política europea", ha opinado Esteban.

"Lo que veo todos los días es que no se controla en los aeropuertos. Se lo ha pedido el Gobierno de Baleares porque no se está haciendo. A ver si esta medida va a ser pan para hoy y hambre para mañana. No es tiempo de movilidad ni interna ni externa", ha sentenciado

"Este es un debate que arrastramos desde el inicio de la pandemia. España sigue las recomendaciones de la UE, permitiendo los viajes esenciales. La Comisión Europea ya dijo hace meses que el cierre de fronteras no garantiza la no transmisión del virus. Mantenemos las fronteras abiertas, exigimos PCR negativas las 72 horas antes y que aquellos franceses o alemanes que vengan tengan las mismas restricciones que los españoles. La Comisión recomendó que cada país tomara medidas internas y eso es lo que estamos haciendo. Estamos ya con la vacunación y en la fase final de la pandemia", ha respondido Sánchez a Esteban.

El presidente del Ejecutivo ha recordado posteriormente que las comunidades, según la incidencia en cada territorio, toman las medidas restrictivas que consideran adecuadas en cada momento de la pandemia, y ha pedido un último esfuerzo para evitar otra ola pandémica.