Vox, contra Pablo Iglesias: "Ha sido un fracaso y una decepción, váyase, España se lo agradecerá"

Vox no cambia el mensaje. Este miércoles en la sesión de control en el Congreso la formación apuntó contra Pablo Iglesias. "El presidente del Gobierno no es de los que más le va a echar de menos, y tampoco le quieren sus excompañeros y el señor Gabilondo no parece que le tenga demasiado cariño". El portavoz Iván Espinosa de los Monteros "no le augura un gran éxito" en las elecciones del 4-M y se preguntó si va a ser "un factor desestabilizador". La respuesta de Pablo Iglesias fue al contrario y habló de que la voluntad en Madrid es "consolidar" el mismo proyecto que en el Gobierno central.

"Usted no ha sido más que una decepción y un fracaso", comentó Espinosa. Podemos "despertó la ilusión de mucha gente", le dijo al todavía vicepresidente, pero "la única vida que ha mejorado usted es la suya". Y Vox sabe que "va a volver", pero "váyase cuanto antes porque España se lo agradecerá".

