Les residències valencianes viuen el seu primer dia sense morts des de principis de novembre

Les residències de la Comunitat Valenciana no han lamentat aquest dimarts cap mort per coronavirus, una situació que no es donava des del 5 de novembre de 2020, segons ha destacat l'Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents (Aerte).

En total, "138 dies han passat des de llavors, 4 mesos i mig lamentant defuncions", ha indicat l'associació, al mateix temps que ha ressaltat que aquest dimarts només s'ha registrat un contagi entre residents i cap en treballadors.

De la mateixa manera, Aerte també ha remarcat que la Comunitat Valenciana està "al mateix nivell de residències amb casos que el 30 de juliol, quasi huit mesos després".

Reunió d’Aerte amb la Conselleria

Així mateix, Aerte ha informat que el divendres es reunirà amb la Conselleria de Sanitat Universal, una trobada en la qual esperen que "s'aclarisquen les línies de la nova normativa sanitària que elimine els aïllaments i establisca controls serològics per a veure l'evolució de la immunitat de les persones residents".

De cara a aquesta trobada, l'associació defensa que la Conselleria d'Igualtat "hauria de modificar la seua normativa per a permetre ocupar el 10% de les places de les residències que ara han d'estar lliures per a aïllament". Segons ha argumentat, "en aquesta situació i més amb les persones vacunades, no té sentit i impedeix atendre moltes persones que necessiten els serveis d'una residència".