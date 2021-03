Confirmen la condemna de cinc anys de presó per a un educador de menors d'un centre de la Generalitat

L'Audiència de València va confirmar ahir la condemna a cinc anys de presó per abusos sexuals per a Luis Eduardo R. I., exmarit de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat del Consell, Mónica Oltra, i educador de menors en un centre de la Generalitat, en el qual va cometre el delicte sobre una interna.

El Tribunal Superior de Justícia havia anul·lat la condemna que l'Audiència havia imposat i va ordenar la repetició de la vista, així com que es tingueren en compte dos informes que posaven en dubte la credibilitat de la denunciant.

En la repetició del judici, l'acusat va negar els abusos, però la Fiscalia va mantindre la seua petició de pena i va afegir l'agreujant de prevaliment, que l'Audiència ha tingut en compte en formular la condemna per abús sexual continuat a menor de 16 anys.

La sentència considera provat que la jove, nascuda en 2002, es trobava tutelada per la Generalitat i que en eixe centre la menor “durant determinats períodes de temps l'any 2016 i a principis de 2017 era castigada sovint a dormir en una habitació separada” per mals comportaments i per incomplir les normes. És en aquesta situació en la qual, segons detalla la sentència, es van produir els abusos sexuals, consistents en tocaments, en “entre dues i 10 ocasions”.

L'Audiència va condemnar al reu al desembre de 2019, però la defensa va recórrer al Tribunal Superior de Justícia i li va demanar l'absolució, o almenys que obligara a repetir el judici al·legant indefensió per “falta de diligència” de la Conselleria d'Igualtat i de la Fiscalia.

Eixa “falta de diligència”, segons el recurs, seria responsabilitat de la Conselleria d'Igualtat de la qual és titular Mónica Oltra, encara casada en el moment dels fets denunciats amb Luis R., però sobretot de la Fiscalia, perquè la primera va enviar a la segona dues proves exculpatòries que mai es van posar en mans del tribunal que va condemnar.