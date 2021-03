Cecilia Gómez rompe con Marco Vricella a tres meses de su boda: "Es un impostor"

Cecilia Gómez y Marco Vricella, que iban a protagonizar una de las bodas más esperadas de 2021, han roto apenas un año después de comenzar a salir.

Según confirma la revista ¡Hola!, la bailarina y el cirujano han puesto punto final a su relación y, por consiguiente, han cancelado el enlace, previsto para el 26 de junio.

Además, en la misma revista, ella carga duramente contra el que ya es su expareja, con la que se había mudado recientemente a un ático en las afueras de Madrid.

"Voy a ser lo más sutil posible y voy a hablar de lo que yo he sentido"

"Sabéis que he tenido relaciones y rupturas, más o menos, públicas. Nunca he entrado en detalles, se hayan portado conmigo bien o no. Pero esta vez es distinto", anuncia la bailarina, ex, entre otros, de Francisco Rive­ra, el empresario Emiliano Suárez y el gimnasta Jesús Carballo.

"Voy a ser lo más sutil posible y voy a hablar de lo que yo he sentido. No voy a acusarle de nada. Cada uno ya que interprete lo que quiera", avisa.

"No es que encontrara otra cara, es que he descubierto la verdadera"

Pero sí lo hace y, en efecto, asegura que "no es que encontrara otra cara" en su pareja, es que ha descubierto "la verdadera". "Para mí, esto es un impostor", dije tajante.

La pareja se conoció durante el primer confinamiento cuando la bailarina se puso en contacto con el cirujano para una consulta médica y entre ellos surgió la chipa que luego pasó a algo más y empezaron una relación.

Meses más tarde, en octubre, Cecilia y Marco desvelaron a través de las redes sus planes de matrimonio. Ahora, todo se ha ido al traste.