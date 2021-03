La cantidad que Jesulín de Ubrique le paga a Belén Esteban por su hija Andrea

Durante este martes, Belén Esteban habló en Sálvame del documental en el que Rocío Carrasco rompió su silencia de 25 años. También de que ella se ha puesto en contacto con Antonio David, y que, tras la charla entre ambos, sigue creyendo el testimonio de la hija de Rocío Jurado.

En esas, la de Paracuellos, visiblemente molesta, miró directamente a cámara y se dirigió a todos los que le mandaban comentarios diciendo que había cambiado de bando y comparando su situación con Jesulín y su hija Andrea con la de Rocío Carrasco, Antonio David y sus hijos.

"Jesulín siempre me ha dado lo que me tenía que dar. Bueno, a mí no, a su hija", ha destacado refiriéndose a la manutención, que, aseguró, es de "1.200 euros". "Pero que hable de por qué tiene esa dejadez".

Además, mandó un recado al padre de su hija, respecto a lo que ha hecho Rociíto. "Yo soy coherente y muchas veces me he sentado a hablar de mi vida por dinero, Ojalá él lo hiciera. Pero, ¿por qué no lo hace? Ojalá no vuelvan a hacer más comentarios", dijo tajante y después destacó que, entre ellos, no hay denuncias de maltrato, ni juicios ni nada de por medio, por lo que ha pedido que dejen de compararlos.