Este martes, La 1 de Televisión Española emitió una entrega de La hora D centrada en la caja tonta. En ella intervino Mercedes Milá. La que presentara Gran Hermano, ahora dirige Scott y Milá en Movistar.

"Me faltan pocas cosas por hacer en televisión", contó. Además, Florentino Fernández, invitado también en el formato, insistió en que la presentadora volviera a La 1, porque, bromeó, su madre quiere volver a verla en la televisión en abierto. Por su parte, la comunicadora contó que sus entrevistan favoritas habían sido la de Adolfo Suárez o Isabel Pantoja, mientras que la más incómoda había sido la del escritor Paco Umbral: "Me las hizo pasar putas".

Sobre Suárez, declaró: "Cuando alguien andas detrás de él y pasan un año, dos años, y no hay manera y al final te dice que sí, eso me pasó con Adolfo Suárez, y además la entrevista fue muy bonita". Respecto a la idea de regresar a La 1, la catalana ha dejado ver que habría alguna posibilidad.

"Eso es cuestión de hablar con Televisión Española y terminar mi vida donde empezó", dijo. Quizá sea en la pública donde consiga uno de sus sueños profesionales... entrevistar al Emérito. "Me queda pendiente el de Emiratos Árabes. Me gustaría que viniera a Madrid e hiciera una entrevista en los estudios de Televisión Española", añadió. De momento, se ha comprometido a regresar al programa de Dani Rovira de manera presencial. "Y yo te haré la mejor entrevista del mundo", dijo el también humorista.

Mientras tanto, la comunicadora tuvo unas palabras muy bonitas hacia la televisión: "Empezó siendo mi vida cuando tenía 22 años y ha seguido siéndolo hasta hoy, que sigo en ella. Me pareció siempre un trabajo precioso, lleno de creatividad, con muchísimas posibilidades. De hecho, yo he hecho un poco de todo, ya me quedan pocas cosas por hacer".