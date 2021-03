Carlos, en ‘First dates’: “Los culos gordos son los que mueven el mundo”

Cada comensal que acude a First dates en busca del amor tiene, más o menos, un ideal de lo que busca en la cita que tendrá en el restaurante de Cuatro, y Carlos este martes lo tenía clarísimo: "Me gusta la gente de hueso gordo, no la delgada".

El animador fue el primero en llegar, y le comentó a Carlos Sobera que había ido al programa en busca de "algo precioso, que me enamore de alguien". Y añadió que "los chicos me gustan con masa, pero no musculosos".

Su pareja fue Mohamed, que nada más llegar quiso destacar de sí mismo que "mi personalidad es súper loca". Y añadió que "vengo de Marruecos, pero llevo cinco años y medio en España. Domino el idioma muy bien porque hablo demasiado", explicó el joven.

Nada más verle entrar en el restaurante de Cuatro, Carlos sintió que el estudiante le atraía: "Le he visto grandote", pero no le gustó "como llevaba el pelo, con la raya en medio".

Mohamed, en ‘First dates’. MEDIASET

El animador quiso saber algo más de la historia personal de su cita y le preguntó sobre sus costumbres, religión, forma de vida en su país... Llevándose una grata sorpresa porque tenía muchos prejuicios sobre la gente árabe y le sorprendió que Mohamed fuera completamente distinto.

En un momento de la cena, el marroquí quiso enseñarle al alicantino sus dotes bailando y haciendo twerking en el centro del local con la música a todo volumen. Tan animado fue el baile que, hasta Paula, la joven de otra de las citas del día, se les unió.

Paula y Mohamed bailando en ‘First dates’. MEDIASET

Carlos quedó impresionado del espectáculo que dio Mohamed y señaló que "soy muy fácil con los culos, cuando uno es gordo y se mueve, me flipa. Es que los culos gordos son los que mueven el mundo".

Pero esa no fue razón suficiente para conquistarle, ya que al final de la velada, el animador no quiso tener una segunda cita porque "no creo que funcionemos como pareja. Nos lo podemos pasar bien, pero no enamorarnos".