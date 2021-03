Paula se sincera en 'First dates': "Los hombres me ven como una vagina con patas, solo quieren sexo"

"La pasión abre el camino del amor, pero si pones demasiada, puede que bloquees el camino del amor, así que... cuidado", advirtió Carlos Sobera antes de recibir a las puertas de First dates este martes a Paula.

La joven de 18 años comentó en su presentación que "soy una chica que llama la atención. Voy por la calle y todo el mundo me mira, no sé si por mi altura, porque soy rubia, por mi cuerpo, por mi culo... ¡Lo que sea!".

"Me encanta que pase eso, pero eso, en ocasiones, provoca en la gente envidia. También me dicen que me lo tengo muy creído, pero yo les digo que si me miran porque les gusto será por algo, y si ellas no gustan... hay muchos peces en el mar", añadió la estudiante de turismo.

Ya en la barra, Sobera comentó que "estoy seguro que vas a una discoteca y te entran cuarenta: ¿Por qué no tienes pareja?". La barcelonesa le contestó que era porque "nadie me ve para algo serio".

"No sé que tengo, pero todos los chicos cuando tienen novia, les ponen los cuernos conmigo, no lo entiendo", afirmó. "Los hombres me ven como una vagina con patas, solo buscan sexo y yo tengo mucho que ofrecer".

Su cita fue Álex: "Siempre he pensado que, cuando tenga una novia, esa será para toda la vida. De la cita de hoy espero encontrar a una persona con la que se pueda hablar, pasar un buen rato y reír".

En la barra ya comenzaron a conocerse, donde se preguntaron la edad, procedencia, estudios e, incluso, trabajos, segundos antes de que Sobera les acompañara a la mesa para comenzar la velada.

Durante la cena continuaron conociéndose, hablando de su amor por el deporte, ya que Paula destacó que "he competido 11 años en atletismo, he llegado a cobrar por las carreras".

Pero el momento más personal llegó cuando comenzaron a hablar de sexo: "Con dos cubatas me pongo cachonda yo sola, y cuando voy así, Álex podría ser un objetivo para ir a por él".

"Lo que más me excita es que un tío me coja del cuello", admitió la barcelonesa, dejando muy sorprendido a Álex, al que le preguntó la frecuencia con la que le gustaba tener sexo, a lo que el estudiante contestó que "cuando me apetece".

Paula, empeñada en sacarle los colores, le contestó que "estoy enganchada a mi maquinita vibradora todo el día, es una pasada, no puedo parar. Creo que soy adicta al sexo". Entre risas, el barcelonés afirmó: "Me ha impactado un poco".

Otra de las preguntas fue sobre sus talentos sexuales, y mientras que él destacó sus movimientos, ella volvió a dejarle con la boca abierta: "Lo que mejor se me da es cantar con el micro, ya me entiendes... el karaoke".

Al final, Álex no quiso tener una segunda cita con Paula porque "creo que no he sentido nada para querer volver a quedar". La joven coincidió con el barcelonés en no volver a verse porque "busco algo más cañero, él es muy soso y paradito para mi gusto".