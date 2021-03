La antigua cúpula del PP niega la caja b y un exdiputado señala a Aznar como conocedor de los sobresueldos

Ni María Dolores de Cospedal, ni Javier Arenas, ni Francisco Álvarez Cascos. Ninguno de ellos conocía la existencia de una contabilidad paralela e irregular en el Partido Popular, formación que dirigieron los tres bajo la figura de secretarios generales entre los años 1989 y 2018. Tampoco recibieron, por ejercer ese puesto, sobresueldo alguno. Al menos eso es lo que le han trasladado hoy al juez de la Audiencia José Antonio Mora, frente al que han comparecido como testigos en el caso de la reforma con dinero irregular de la sede madrileña del PP.

En una maratoniana jornada que se ha extendido durante más de ocho horas, han negado las acusaciones de Luis Bárcenas, principal acusado que se enfrenta a cinco años de cárcel por este caso, y de sus apuntes contables en lo que él denomina como "los papeles del PP". "Solo acepto una contabilidad y es la oficial", ha respondido con dureza desde su casa Cospedal, que solo ha nombrado a Bárcenas una vez en toda su declaración. Hacía él ha dicho sentir "desprecio", ha afirmado ante el juez después de negar también que dos asientos contables que aparecen a su nombre en los papeles de Bárcenas de 7.500 euros cada uno se le hubieran entregado.

La también exministra de Defensa ha hablado de la existencia de un informe contable que demostraría que "el 95% de los ingresos del PP de los últimos 20 años serían de subvenciones electorales", aunque no lo ha aportado a la causa. Asimismo, ha insistido en que Bárcenas todavía no le ha pagado los 50.000 euros que le debe tras ser condenado por intromisión a su honor.

Por su parte, Javier Arenas, que también fue vicepresidente de José María Aznar, ha admitido que el puesto de secretario general llevaba aparejado un complemento, pero se emitía por transferencia y era objeto de retenciones fiscales, justificando así su legalidad.

Al ser preguntado por los apuntes de la contabilidad b que podrían ser una referencia a su persona (‘Are’, ‘Arenas’, ‘J.R.’, ‘J.A.’ o ‘Arenas’), ha respondido con un: "En el PP somos cientos de miles de militantes. Desconozco si hay otro Javier Arenas". Además, ha aprovechado para descargar toda la responsabilidad económica de su gestión al tesorero, que en este caso era el ya fallecido Álvaro Lapuerta.

"Ni he recibido ni he entregado dinero a nadie". Con estas palabras ha querido también negar esa contabilidad irregular Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP entre 1989 y 1999. Cabe recordar que Bárcenas le señaló como el ideólogo de que se comenzaran a dar sobresueldos a los cargos del partido que accedían al gobierno en 1996. "Jamás he conocido ni manejado ninguna caja b", ha insistido a preguntas de las acusaciones particulares. Cascos fue más allá y ha asegurado que el gobierno de Aznar del que formó parte acabó con la "discrecionalidad" de las adjudicaciones de obra pública para despejar los fantasmas de cohecho que amenazan con imputarle. La versión de Bárcenas, ratificada por el periodista Pedro J. Ramírez en el juicio, dice que los empresarios hacían donaciones y que Lapuerta o el propio Bárcenas llamaban al ministro que tocara para adjudicarles obras. "Es inverosímil", ha señalado Cascos.

A diferencia de los tres secretarios generales (y también del expresidente balear Jaume Matas, que también lo negó), dos exdiputados del PP, Eugenio Nasarre y Jaime del Burgo, han admitido esos sobresueldos, dando veracidad a los papeles de Bárcenas. Es más, Del Burgo ha apuntado a Aznar como ideólogo y conocedor de la compensación económica en b a un consejero de Navarra.