Escrivá afirma que más de 210.000 hogares en España cobran el Ingreso Mínimo Vital: "Todas las prestaciones se pagan"

"Más de 210.000 hogares beneficiarios han recibido el IMV, son más de 550.000 personas que lo reciben y todas las prestaciones reconocidas se pagan, no nos consta que no se paguen, es que no puede ser, todas se pagan", ha reiterado el ministro este martes en el Pleno del Senado.

Así ha contestado a la pregunta del senador de Compromís Carles Mulet, que ha preguntado a Escrivá el número de Ingresos Mínimos Vitales "realmente pagados". "No nos importa únicamente los IMV reconocidos sino los realmente pagados, porque la gente no vive de promesas sino de realidades", ha indicado Mulet.

El senador de Compromís ha dicho que el IMV llega "solo a una cuarta parte" de las personas a las que querían llegar con esta prestación y que "únicamente se ha destinado el 17% de los 3.000 millones de euros" previstos. "Esto es porque algo falla", ha afirmado Mulet.

Asimismo, ha criticado que el Ministerio de Inclusión "dio portazo" a las comunidades autónomas de cara a la gestión del IMV, en lugar de "buscar su colaboración", y ha advertido del porcentaje del 70% de solicitudes rechazadas por motivo de renta que, según ha añadido, no refleja la "vulnerabilidad sobrevenida en 2020 cuando estalló la crisis sanitaria".

José Luis Escrivá se ha defendido asegurando que en la Comunidad Valenciana, el Gobierno ha llegado con el IMV a 74.000 hogares, "casi el doble de los beneficiarios de la renta mínima valenciana". En todo caso, ha precisado que no quiere "polémica".

"No se trata de discutir si uno lo hace mejor o peor sino de que a los ciudadanos les llegue y podamos reducir la pobreza extrema", ha subrayado el ministro.