Kylie Jenner responde a las duras críticas tras haber pedido dinero para pagar la factura médica de un amigo

No se ha hecho esperar la respuesta de Kylie Jenner a las críticas del pasado lunes por haber pedido dinero a sus fans para ayudar a pagar unas facturas médicas de un conocido maquillador.

Según la página de GoFoundMe, Samuel Rauda se vio envuelto en un grave accidente de tráfico y el pasado 14 de marzo tuvo que pasar por quirófano para someterse a una intervención en la que, afortunadamente, todo ha salido bien. Aunque es solo el principio de un largo proceso de rehabilitación. Por ello, Kylie Jenner se dirigió a sus fans para pedir ayuda económica.

La celebrity se ha comunicado a través de unas stories en su perfil de Instagram, que cuenta con un total de 222 millones de seguidores, defendiéndose de las acusaciones que se han ido generando estos días.

Captura de pantalla de los 'stories' de Kylie Jenner. KYLIE JENNER / INSTAGRAM

"Siento que es importante para mí aclarar esta falsa narrativa de que he pedido dinero a los fans y no estoy pagando las facturas médicas de mi maquillador. Sam no es mi maquillador y, lamentablemente, ya no tenemos una relación personal, pero trabajé con él hace años (...) Vi a mi actual maquillador y amigo, Ariel, compartir información sobre el accidente de Sam y el GoFoundMe que creó su familia y llamé a Ariel de inmediato para ver qué le había pasado a Sam", comienza a explicar la Kardashian.

Jenner continuó explicándose sobre la mala interpretación que tuvo la gente hacia ella al compartir la información: "Después de conocer más detalles sobre el accidente, visité su GoFundMe, que estaba fijado en 10.000 dólares [más de 8.000 euros], y ya habían recaudado 6.000 [5.000 euros aproximadamente]. Así que invertí 5.000 [unos 4.200 euros] para alcanzar su objetivo original y pensé en publicarlo en mis historias por si alguien también quería compartirlo o donar. No sé cómo todo esto se ha malentendido tanto, pero su familia se ha puesto en contacto a través de Ariel y está muy agradecida por todas las donaciones, oraciones y amor hacia Sam".

Captura de panta de los 'stories' de Kylie Jenner. KYLIE JENNER / INSTAGRAM

La empresaria también ha querido dejar claro que su voluntad siempre ha sido buena: "Cualquiera que me conozca sabe que hago las cosas desde el corazón y que trato de ser de ayuda en todo momento. Vamos a ser positivos y tener a Sam, su familia y a cualquiera que esté pasando por un mal momento, en nuestras oraciones. Espero que todos tengáis un buen día y os animéis unos a otros a ayudar".