Sànchez no da por hecho un acuerdo de investidura inminente en Cataluña

El secretario general de Jxcat y uno de los condenados por el procés, Jordi Sànchez, ha asegurado este martes en la conferencia de presentación de las líneas maestras del partido independentista para esta legislatura, que la formación «no especulará ni jugará al cálculo de unas nuevas elecciones ni condicionará quién ha de ser el candidato de ERC a president».

Sànchez ha insistido en que Junts «quiere, como quien más, que Cataluña disponga de un nuevo Govern fuerte y con capacidad de liderazgo". Lo ha dicho ante el vicepresident en funciones, Pere Aragonès (ERC) y ante la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Jxcat), ambos, presentes en el acto.

Sànchez ha apelado a que JxCat, ERC y la CUP «han de estar en condiciones de dar respuesta al mandato» derivado del 14-F. «Estoy plenamente convencido de que todos lo conseguiremos y que aprovecharemos que por primera vez se haya alcanzado más del 50% de voto independentista en las urnas para resolver el conflicto con el Estado», ha afirmdo el secretario general.

«Estamos mucho más de acuerdo entre nosotros de lo que otros (el bloque soberanista), desde fuera de Cataluña, quieren hacer ver», ha dicho, para reconocer que, en estos momentos, el acuerdo no ha sido todavía posible, pero que desde Junts se muestran convencidos de que llegará «en los próximos días o semanas, porque no hay nada que lo impida, y sin el riesgo de caer en experiencias ya vividas de desencuentros que hagan menguar la autoridad del Govern o de su president». Ha exigido un acuerdo para cuatro años y no solo de investidura.

"La estabilidad requiere un acuerdo de investidura y tomar decisiones valientes a lo largo de los próximos cuatro años porque si nos comprometemos (Junts) será por cuatro años"

"Las urgencias de este país no se resuelven solo con un acuerdo de investidura. La estabilidad requiere un acuerdo de investidura y tomar decisiones valientes a lo largo de los próximos cuatro años porque si nos comprometemos (Junts) será por cuatro años", ha recalcado.

Dirigiéndose directamente a Aragonés, le ha comentado: "Sabes que nada nos gustará más a la gente de JxCat que puedas dejar el cargo que ocupas y asumas tan pronto como sea posible la presidencia de la Generalitat, sea dentro de unos días o unas semanas, nos da igual, pero liderando un nuevo Govern del que nosotros formemos parte".

Leales con ERC en la mesa de diálogo, pero sin descartar la vía unilateral

Sànchez ha leído extractos del libro"Tornarem a vèncer (Volveremos a vencer) del líder de ERC Oriol Junqueras y de la republicana Marta Rovira, huida en Suiza, en los que no descartan recurrir nuevamente a la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña. Y ha sugerido que el Consell per la República que preside el expresident huido en Bélgica Carles Puigdemont lidere la estrategia hacia la autodeterminación.

En cuanto a la mesa de diálogo con el Estado, Sànchez ha expresado que Junts dará apoyo a ERC en esta cuestión "pese a que no somos ingenuos, como tampoco lo son Oriol Junqueras ni Marta Rovira".