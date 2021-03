Níjar aprueba proyecto piloto para erradicar asentamientos y cede 3.000 metros cuadrados de suelo urbanizado

"El suelo tiene acceso al alumbrado público, al abastecimiento y al saneamiento urbano, por lo que reúne las condiciones para alojamiento", ha trasladado la alcaldesa, Esperanza Pérez, quien ha precisado que esta actuación "urgente" surge a petición de los empresarios agrícolas que ven en el estudio de la Universidad de Granada también aprobado en este pleno "una solución a medio y largo plazo definitiva, pero necesitaban una actuación urgente".

Ha precisado que el proyecto piloto da "comienzo el trabajo que llevará al cumplimiento del primer objetivo, que no es otro, que levantar el primer sector de acogida de trabajadores".

"Vamos a aportar una solución, que obviamente no puede ser darle una vivienda a nadie, pero sí un alojamiento que le proporcione unas condiciones habitacionales dignas, dentro de los estándares que nos pide nuestra conciencia y que, además, exigen los mercados de destino a los que exportamos nuestros productos", ha afirmado.

La actuación concreta que se recoge en la 'hoja de ruta' marcada por la corporación local, que ha contado con los votos en contra de Vox y la abstención del PP, y se realiza a "petición de los empresarios", apuesta "alojamiento de forma compartida" que tendría que quedar desalojada una vez que concluyese la campaña hortofrutícola para su acondicionamiento de cara a la siguiente campaña.

La alcaldesa ha indicado, asimismo, que la alternativa habitacional del proyecto piloto irá acompañada de "intervención social" ya que se trata de personas en "situación de vulnerabilidad", que "están trabajando aquí" y las infraviviendas "son situaciones que llevamos arrastrando mucho tiempo y a las que hay que darles una respuesta".

Según ha explicado, la primera "iniciativa experimental" para dotación habitacional en Níjar destinada a la inserción laboral y social de los trabajadores temporeros inmigrantes persigue un "doble objetivo" que pasa por "comprobar la eficacia de los instrumentos de viabilidad" contenidos en el estudio y "desarrollar iniciativas útiles al problema de los asentamientos". "El trabajo se está haciendo", ha apuntillado.

La 'hoja de ruta' que, según el equipo de gobierno nijareño, "debe terminar con los asentamientos de infraviviendas localizados en la comarca" desde la "cogobernanza" ha sido elaborado por un equipo de catedráticos, profesores e investigadores de la Universidad de Granada Tras un largo proceso de puesta en común, se ha convertido en el primer plan de trabajo "que cuenta con el consenso de empresarios agrarios y ongs que trabajan a pie de campo con el fenómeno de los asentamientos".

La sesión extraordinaria en la que ha sido aprobado el plan de acción ha contado con la presencia e intervención de Juan Colomina, consejero delegado de Coexphal, para mostrar la adhesión de la organización al plan.

La actuación programada recoge no sólo un diagnóstico, sino que incorpora una intervención concreta con soluciones habitacionales para los trabajadores que campaña tras campaña buscan un empleo en el campo de Níjar.

En el modelo de solución hay "una completa evaluación del paraguas legal que puede acoger este tipo de alojamientos para trabajadores y un mapa de recursos disponibles en las distintas administraciones".

Con la puesta en práctica del modelo experimental, según ha señalado Pérez Felices, "no tratamos de dar una solución estandarizada para todos".

"Nosotros nos ceñimos al campo de Níjar y si a alguien le vale nuestro modelo aquí está disponible para todo aquel al que le pueda servir. Este trabajo nace del consenso, de escuchar, de acordar, de ceder y de ganar todos, porque hablamos de aplicar cogobernanza pura y dura para solucionar un problema que afecta tanto a la persona que vive en una chabola, como a las Ongs cuyo objetivo es atenderles y a las empresas que necesitan no sólo mano de obra, sino que esas personas estén integradas socialmente en unas condiciones dignas, tan dignas que serán certificadas y verificadas constantemente", ha indicado.

VIVIENDAS EN LAS MISMAS FINCAS AGRÍCOLAS

Entre las propuestas de actuación recogidas en el estudio está la de impulsar la tramitación de proyectos de actuación urbanística y agilizar su aprobación que, al amparo de la normativa legal aplicable y de la función social de la residencia, posibiliten la edificación de viviendas para trabajadores inmigrantes en el suelo de las propias fincas en las que los mismos prestan sus servicios.

Otra de las medidas pasa por la implantación de un procedimiento para que los empresarios agrícolas que participen activamente en la puesta en funcionamiento de dotaciones habitacionales para trabajadores agrícolas inmigrantes puedan obtener de una Entidad Supramunicipal debidamente acreditada un Certificado de Responsabilidad Social sobre Viviendas para este tipo colectivo, cuya posesión debe ser requisito imprescindible para que los empleadores puedan obtener ventajas relativas a bonificaciones fiscales, cotizaciones sociales y cualesquiera otras que se articulen para este fin.

En el debate, Adelante Andalucía ha valorado la iniciativa "consesuada con el tercer sector y con los empresarios agrícolas" y ha trasladado que espera que "no sea mucho ruido y pocas nueces, y que de verdad funcione y sea el primer paso para conseguir que toda provincia se vea libre de esta barbaridad".

"Al margen obviamente que es una mala imagen municipio estamos hablando de derechos humanos, así que hay que ponerse ya manos a la obra al ser muchas décadas con este problema encima de la mesa. Empujemos entre todos erradicar totalmente con una alternativa digna".

Vox ha indicado que no es una "respuesta adecuada" y ha asegurado que "no va a funcionar ni va a vaciar las chabolas". "Piden viviendas de alquiler, no alojamientos temporales y, además, hay que recordar que son ilegales; no tienen ni que estar ahí, ni en España".

"Ya nos coló los bungalows en Los Grillos, auténticos contenedores oxidados, en un polígono industrial, totalmente inadecuado para la localización de residencias. Es una situación demasiado delicada que no se arregla haciendo los agricultores viviendas en sus fincas agrícolas", ha concluido.