L'Audiència de València condemna a cinc anys de presó l'exmarit d'Oltra per abusos a una menor

El condemnat, exmarit de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, no podrà acostar-se a menys de 200 metres de la víctima o comunicar-se amb ella per un temps de deu anys, i s'ha acordat també la seua inhabilitació especial per a professió o ofici que comporte contacte amb menors durant 10 anys.

Igualment se li imposa la mesura de llibertat vigilada per temps de cinc anys, amb obligació de participar en cursos formatius d'educació sexual. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar a la menor amb 6.000 euros. La sala ha considerat que en aquest cas concorre la circumstància atenuant de reparació del dany atés que l'acusat va consignar la quantitat sol·licitada pel fiscal en concepte de responsabilitat civil abans de la celebració del segon juí.

Es tracta de la segona ocasió en la qual se celebra el juí, després d'una primera en la qual al novembre de 2019 el mateix tribunal va imposar aquesta condemna a l'educador social, encara que posteriorment, la sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia va acceptar el recurs del condemnat, va declarar la nul·litat del juí i va ordenar repetir-ho per a la pràctica d'una sèrie de proves. La vista es va repetir al febrer d'aquest mateix any. En el juí, el fiscal va afegir una circumstància agreujant de prevalença.

La sala ha considerat provat que la menor, nascuda al maig del 2002 i en situació de desemparament, estava acollida en un centre de València on treballava com a educador l'acusat qui, quan estava en torn de nit, va acudir a l'habitació de l'adolescent en els moments en què estava castigada per mal comportament i li donava massatges en el coll perquè poguera dormir-se. En entre dos i deu ocasions, i pensant que estava dormida, li va agafar la mà i es va masturbar amb ella.