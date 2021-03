La Cámara respalda por unanimidad la creación de 120 nuevas plazas de personal de salud mental en el Sergas

Este ha sido uno de los puntos que han salido adelante en el debate de una moción presentada por el Grupo Socialista relacionada con la salud mental. La proposición fue finalmente votada por puntos a petición del grupo mayoritario, el PPdeG, que con los votos de sus diputados permitió que saliesen adelante cuatro puntos y tumbó otros tres.

En concreto, los aspectos aprobados piden a la Administración autonómica avances antes de que concluya el presente año de cara a la equiparación, con el horizonte en 2024, del ratio de profesionales en salud mental con la media del Estado, pues, como ha advertido el parlamentario encargado de defender la moción, Julio Torrado, Galicia tiene la tasa más de toda España.

Esta situación, ha continuado, hace que "tristemente pueda afirmarse" que la salud mental en Galicia "no es un derecho garantizado" en el sitema público, sino un "privilegio" que obliga a recurrir a la sanidad privada a los ciudadanos de una comunidad que ocupa "el primer puesto" en consumo de ansiolíticos, el "segundo" en antidepresivos y "lidera" la tasa de suicidios de todo el Estado.

Por ello, Julio Torrado ha insistido en la necesidad de que la Administración autonómica "cumpla" con los "compromisos que se anuncian" y "nunca" se materializan. Como ejemplo de ello ha señalado la creación de la unidad de psicogeriatría en el área sanitaria de Ourense y la puest en marcha del servicio de hospitalización infanto-juvenil del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Precisamente estos dos puntos también estaban incluidos en la moción, que reclamaba la activación de estos servicios antes de que concluya el año. No obstante, la postura del PP, con mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo, hizo que el punto relativo a la unidad de psicogeriatría en Ourense saliese adelante pero no el del Álvaro Cunqueiro, toda vez que, según la diputada popular Encarna Amigo, solo puede garantizarse que las obras arranquen antes de final de año.

HOSPITAL DE CONXO

La situación del hospital psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela, centró también buena parte del debate de la moción, que incluía un punto, finalmente aprobado, que reclama al Gobierno gallego el encargo de una auditoría externa indepediente sobre el estado del centro y sus pacientes.

Torrado ha recordado el informe emitido en el año 2017 por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre las prácticas en el sanatorio del barrio compostelano, especialmente las relativas a las medidas de contención mecánicas para los pacientes.

Un documento que, a principios de 2018, tuvo eco en el pleno del Parlamento pero que, según ha remarcado el diputado socialista, cuatro años después no ha hecho que la situación en Conxo "haya cambiado". "No es aceptable que un país tenga una situación como la de Conxo", ha apostillado Torrado.