Fuengirola y directores de centros piden "responsabilidad" a familias durante vacaciones de Semana Santa

Así lo han señalado durante la reunión mensual que la alcaldesa Ana Mula, junto a la concejala de Educación, Carmen Díaz, ha mantenido con los responsables de los colegios e institutos, quienes le han transmitido que la situación "ha mejorado", aunque coinciden en que "no hay que bajar la guardia".

Por su parte, la regidora ha pedido, especialmente a los jóvenes, "un esfuerzo en el cumplimiento de las normas, para que podamos tener un final de curso y un verano tranquilos".

"Hoy hemos mantenido una reunión telemática con los directores de todos los centros educativos de la ciudad, no solo de los colegios e institutos públicos sino también concertados e incluso los extranjeros, como el colegio Sueco y el Finlandés, para analizar la evolución de la pandemia y cómo está afectando a los distintos centros escolares", ha indicado la alcaldesa.

Al respecto, ha señalado que "lo cierto es que he terminado contenta la reunión, porque la situación es de una gran tranquilidad en la totalidad de los centros, con casos muy esporádicos y muy aislados, que no están suponiendo una gran repercusión y los directores me han transmitido esa tranquilidad que da el no tener una situación difícil en los distintos centros escolares".

En este sentido, Mula ha destacado que "están haciendo un trabajo fantástico todos los directores de los centros, todos los profesores, todas las familias y también está haciendo un gran trabajo la enfermera de referencia para los centros escolares de la que todos han hablado fantásticamente bien por la labor que está realizando".

Así, Mula ha dicho que se queda "con la tranquilidad de que la situación está muy controlada, sin apenas ningún caso en ningún centro escolar, con lo cual afrontamos una Semana Santa tranquila, pero hay que insistir, y en esto hemos coincidido todos, en que el hecho de que la Semana Santa sea tranquila porque no está habiendo una gran incidencia, no nos debe hacer perder la cabeza y tenemos que afrontarla con responsabilidad, con respeto y seguir cumpliendo todas las normas, porque eso es lo que está haciendo que los datos que tenemos en Fuengirola sean tan buenos y lo estamos consiguiendo entre todos".

"Tenemos que seguir insistiendo en el respeto a las normas; disfrutemos de nuestra ciudad, disfrutemos de los nuevos horarios con más libertad, pero hagámoslo con responsabilidad y cumpliendo todas esas normas, porque si lo hacemos así todo va a ir muy bien y podremos tener un final de curso y un verano estupendo en el que podremos disfrutar de nuestras playas, del sol y de nuestra fantástica ciudad", ha puntualizado.

De igual modo, la alcaldesa ha agradecido "a todos los centros educativos por ese fantástico trabajo que están haciendo, a todas las familias por la colaboración, porque todo esto transmite tranquilidad, pero sólo quiero pedir que seamos responsables y que sigamos cumpliendo las normas a rajatabla".

MEDIDAS DE APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han recordado que el Consistorio ha puesto en marcha diferentes medidas de apoyo a la comunidad educativa, como incrementar un 21 por ciento el presupuesto destinado a mantenimiento de colegios para reforzar la seguridad sanitaria en las aulas, espacios comunes y las zonas exteriores aledañas a todos los centros educativos.

Así, la partida del presupuesto municipal de 2021 destinado al mantenimiento de los centros educativos ha pasado de los 1.156.000 euros consignados el pasado año, a los 1.405.000 euros del presente ejercicio. En este apartado, cabe señalar también que la Concejalía del ramo ha incrementado en 100.000 euros la partida destinada a desinfección de zonas comunes, así como más de 110.000 euros en limpieza general.

De igual modo, han dicho, el Ayuntamiento ha consignado 50.000 euros en subvenciones a centros educativos, lo supone un aumento del 92 por ciento con respecto al año 2020.

Por otra parte, han señalado que el equipo de gobierno puso en marcha, antes de comenzar las clases, en septiembre, el Plan de Inicio del Curso Escolar, que cuenta con cuatro medidas fundamentales para redoblar la seguridad e higiene en estos espacios.

Asimismo, han incidido en que han sido más de 400 actuaciones de mantenimiento ordinarias que los Servicios Operativos municipales han realizado en los diferentes colegios públicos desde que se declaró el estado de alarma. Entre estas están la pintura de los colegios El Tejar, Picasso y Andalucía, así como la limpieza de aljibes o la desinfección regular de todos los edificios educativos del municipio.