Álvarez Cascos sobre los papeles de Bárcenas : "Esos apuntes no tienen nada que ver conmigo"

El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro del PP Francisco Álvarez Cascos ha negado este martes la mayor durante el juicio por la presunta caja B del PP en la Audiencia Nacional, señalando que nunca le fueron entregadas ni entregó las cantidades que se vinculan con su nombre en los denominados 'papeles de Bárcenas'. "Esos apuntes no tienen nada que ver conmigo", ha asegurado.