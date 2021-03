Demi Lovato habla sobre su vida de soltera: "Quiero permitirme la libertad de hacer fuera lo que siento por dentro"

Este martes se estrena el esperado documental de Demi Lovato, Dancing With the Devil (Bailando con el demonio), un documental en el que cuenta toda su verdad sobre de la sobredosis que sufrió en 2018, momento en el que la cantante casi pierde la vida entonces. En este documental se ha sincerado ante las cámaras para dar a conocer su historia y algunos de los detalles más, como los tres derrames cerebrales que acontecieron o la violación que sufrió a manos de su propio camello.

Aunque de todo ello ya se ha hablado anteriormente, Demi Lovato sigue queriendo luchar con su voz y con su historia para defender su verdad. Las entrevistas se han ido sucediendo estas últimas semanas con declaraciones anticipatorias a lo que se podrá ver durante cuatro episodios en dicho documental.

Una de sus últimas charlas ha sido con la revista Paper, en la que tampoco se ha dejado nada en el tintero. "Mirando atrás hace un año, pensé que mi vida iba a ser muy distinta de lo que finalmente ha sido. Hasta tal punto que estaba a punto de casarme con un hombre y ahora ya ni estoy con él. Simplemente quiero permitirme la libertad de hacer fuera lo que siento por dentro, y eso es lo que estoy haciendo actualmente", explica a la revista.

Durante la entrevista, la cantante y actriz también ha hablado de como ha sido crear el documental detrás de las cámaras, atender a toda la prensa y desconocidos para hablar de los momentos más duros de su vida. Pero ella misma afirma que después no lee casi los artículos que se escriben sobre ella o los comentarios en redes sociales.

Esto tiene una razón que Demi cuenta a la revista ya nombrada: "Creo que fue poco después de salir de rehabilitación en 2018, leí un artículo por ahí que decía que tenía obesidad mórbida. Y eso es lo peor que puedes escribir sobre alguien que tiene un trastorno alimenticio".

"Fue horrible y quise dejarlo todo. Quería volver a consumir, quería abandonarlo todo. Fue un punto de inflexión que me devolvió a la crisis. Pero acabé dándome cuenta de que si no miraba esas cosas, no me podían afectar. Así que dejé de leer cosas en internet, dejé de prestar atención a todo aquello que fuera negativo", sentencia la intérprete.

Su carrera, un arma de doble filo

Demi también se sincera a la revista sobre los pros y los contras de su carrera, y cuenta que, aunque está sana muchas veces hacer frente a los fans puede ser tanto un honor, como una carga. "Es agotador y muy duro. Hay razones por los que mis encuentros con los fans se han ido acortando a lo largo de los años", comienza explicando.

"Muchas personas vienen y dicen: 'Me has salvado la vida' o directamente me enseñan sus cortes en las muñecas. Sé que no lo hacen con maldad, sé que me lo cuentan porque no tienen a nadie más, pero eso es muy difícil de digerir", afirma.

Sobre su nuevo álbum, Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, que se estrena el próximo 2 de abril la cantante ha explicado la relación que tiene con el documental: "Aunque técnicamente no es la banda sonora del documental, en cierto modo si lo es. Si escuchas el álbum en orden, realmente ves mi vida a través de los años".