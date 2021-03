El Pleno del Ayuntamiento aprueba su presupuesto "más social" con los votos del PP, Cs y el edil no adscrito

Con un montante consolidado de 204.679.597,9 euros, los presupuestos han obtenido la abstención de Vox y Podemos, mientras que ha recibido los votos favorables del equipo de gobierno (PP), los dos ediles de Cs y el concejal no adscrito y exmiembro de Vox, Joaquín Pérez de la Blanca, quienes en los últimos días han suscrito sendos acuerdos para incorporar algunas medidas en materia de inversión y asegurar la ejecución de las mociones impulsadas en pleno y que han aprobadas con el apoyo de los populares.

Antes de dar inicio al debate de los presupuestos, el alcalde se ha dirigido a los portavoces de los grupos para pedirles que se abstrajeran de los "intereses partidistas y personales" que "están enturbiando la vida pública" durante las últimas semanas en el ámbito nacional, ya que las disputas entre partidos "no forma parte de las prioridades de los ciudadanos".

En este línea, ha asegurado que el presupuesto "no es ideológico", ni "del PP, del equipo de gobierno ni del alcalde" sino que es "de todos los almerienses". "Es un presupuesto excepcional para atender la gravedad de la situación económica de nuestro país junto con la imperiosa necesidad de hacer lo que sea posible para que ningún almeriense se quede atrás", ha dicho Fernández-Pacheco, quien ha dado las "gracias" a los 26 concejales que, junto con él, conforman la corporación porque "han participado en el proceso de diálogo y han contribuido a mejorar" el presupuesto.

El alcalde ha reconocido que el presupuesto se ha afrontado con una "disminución en los ingresos" y "rebajas fiscales agresivas" destinadas a "aminorar la carga económica de las familias", si bien se ha mostrado crítico con el retraso en la llegada de fondos de contingencia reclamados "en multitud de ocasiones" al Gobierno central más allá de los "algo más de 600.000 euros, del todo insuficientes" transferidos a través de la Junta de Andalucía.

Frente a estas consideraciones, la portavoz del grupo municipal socialista, Adriana Valverde, ha considerado que el equipo de gobierno no ha tenido un "interés real" en buscar el apoyo y consenso de su grupo, ya que las reuniones mantenidas con el concejal de Hacienda, Juan José Alonso (PP), fueron "puro postureo". Asimismo, ha señalado pese a los agradecimientos del alcalde por sus aportaciones, que las cuentas no recogen las propuestas efectuadas por el PSOE y, por tanto, "no dan soluciones".

"Los almerienses necesitan un plan de empleo y otro de lucha contra la pobreza infantil. Esas son las dos condiciones para hablar del presupuesto de Almería y no de su presupuesto, que nos viene impuesto, es continuista y carece de ambición e imaginación", se ha quejado Valverde, quien ha cuestionado algunas partidas incluidas como "gasto social", entre ellas una de 20.000 euros para adquirir "una tarima para eventos de participación ciudadana". "Ha perdido la oportunidad de aglutinar a todas las fuerzas en torno al proyecto para reconstruir la ciudad", ha añadido.

Ante estas críticas, el concejal de Hacienda ha rechazado que el presupuesto no contemple medidas e instrumentos para combatir la exclusión y el desempleo, aunque ha rechazado que en Almería existan bolsas de pobreza infantil. "Eso en Almería no pasa", ha dicho antes de reconocer que sí hay familias "dentro del umbral de la pobreza" para las que "hay recursos" a través de distintas partidas de ayudas que, en conjunto, suman unos 365.000 euros. Del mismo modo, ha incidido en los planes de formación e inserción laboral diseñados para alcanzar hasta 1.350 ciudadanos.

"Este es el presupuesto que se ha elevado a pleno con menor carga ideológica y menor carga política", ha dicho Alonso, para quien se ha calculado "euro a euro" el documento "con el fin de salvar vidas y empleos" pese a que el Ayuntamiento "no ha recibido dinero del Gobierno central" y se siguen "esperando como agua de mayo". "Me gustaría que se preocupasen de que llegasen esos fondos y ya del uso que se les va a dar, lo haremos consensuando con ustedes", ha dicho el edil.

La postura municipal se ha visto respaldada por el edil no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha dado cuenta del pacto suscrito con el equipo de gobierno en los días pasados para apoyar las cuentas, así como por el portavoz de Cs, Miguel Cazorla, quien considera que con su gesto se ponen de lado "de los almerienses más vulnerables" con unos presupuestos que, de haber elegido, no habrían impulsado ya que su apuesta era prorrogar las cuentas en vigor de 2020.

"Creemos que no se justifica la aprobación de presupuesto cuando estamos pendientes de transferencias del Gobierno de España", ha explicado Cazorla, quien ha recordado que únicamente se podrán ejecutar "siete meses justos" de los presupuestos "con un periodo estival por medio"; una cuestión que no le ha impedido tampoco rubricar un acuerdo con el PP para afianzar sus propuestas y reclamar la ejecución de mociones aprobadas en pleno apoyadas por el PP. "Cs hemos estado junto al equipo de gobierno cuando se nos ha requerido. Hemos hecho política útil", ha indicado.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juan Francisco Rojas, también ha trasladado su "lealtad" al equipo de gobierno a pesar de abstenerse en la votación. "Lealtad no implica comprar", ha matizado durante su última intervención, en la que ha afirmado que su abstención va "en un sentido muy positivo" ya que habría sido "inaudito" no contar con un presupuesto en el actual contexto de crisis sanitaria y económica.

"Queremos participar con ustedes en la reconstrucción económica de la ciudad y tienen que dejarnos desempeñar en la vida municipal un protagonismo proporcional al que nos dieron los ciudadanos en la vida pública", ha reclamado Rojas antes de dar cuenta de su abstención que ha sido compartida por la portavoz de Podemos, Carmen Mateos, aunque en su caso, ha sido el reparto de las partidas presupuestarias y la financiación de aspectos como ferias lo que le ha llevado a no apoyar las cuentas explícitamente.