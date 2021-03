Identificadas más de 6.000 personas en la última semana por no llevar mascarilla o juntarse más de los permitidos

En la misma se ha apelado a la responsabilidad individual y colectiva ante la llegada de los días festivos de Semana Santa. Y es que desde el CECOR insisten en la necesidad de no bajar la guardia porque durante los últimos siete días se ha incrementado el número de personas identificadas por no usar mascarilla; por fumar sin la distancia de seguridad exigida; por no respetar el confinamiento sanitario y por juntarse más personas de las permitidas. En total, a lo largo de la última semana, se identificaron a 6.057 personas.

En cuanto a los locales, únicamente aumenta el número de incumplimientos en chamizos, cuartos o similares. Además, a lo largo de los últimos siete días, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han interpuesto 847 propuestas de sanción.

NUEVAS MEDIDAS

Por todo ello, y ante los días festivos de Semana Santa, el CECOR vuelve a apelar a la responsabilidad individual y colectiva para evitar que La Rioja registre datos tan trágicos como los del último año. El Boletín Oficial de La Rioja publicó el pasado 15 de marzo el Decreto de la Presidenta que recoge las medidas temporales de salud pública aplicables durante la Semana Santa de 2021 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Durante estos días, no se podrá circular por el territorio de la Comunidad Autónoma durante el horario nocturno comprendido entre las 23,00 y 06,00 horas. Además, continúan las limitaciones de entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja salvo algunas excepciones como el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, el retorno al lugar de residencia habitual o la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, entre otros.

En cuanto a la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, el Decreto de la Presidenta establece un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados y hasta un máximo de seis personas en espacios públicos abiertos. Estas limitaciones no se aplicarán a grupos de personas convivientes. En los espacios de uso privado, tanto en el interior como en el exterior y en los domicilios, se limita la permanencia a los convivientes.

En estas limitaciones se han previsto igualmente algunas excepciones. De esta forma, las personas que viven solas podrán formar parte de una unidad convivencia pero cada unidad de convivencia solo podrá integrar a una única persona que viva sola.

Igualmente se permite la reunión de personas menores de edad con sus progenitores en caso de que esos no convivan en el mismo domicilio así como la reunión de personas con vínculo matrimonial o de pareja que no vivan en domicilios diferentes. Igualmente se permite la reunión para el cuidado, la atención o el acompañamiento a personas menores de edad, personas mayores o dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables, cuando resulte necesario para el normal desenvolvimiento de esta persona.