Turisme.- Colomer veu "incoherències" entre l'arribada de turistes estrangers i el tancament perimetral

En aquest escenari, Colomer considera que algunes de les propostes que ha llançat el sector turístic com la d'establir 'corredors sanitaris nacionals' que requerisquen reserva d'allotjament i una prova diagnòstica negativa per a viatjar entre comunitats és "una hipòtesi de treball interessant" si la situació actual es perllonga. Açò sí, en aquest moment, "sense acord d'àmbit estatal no tindria sentit", ha assenyalat en declaracions a Europa Press.

En tot cas, el secretari autonòmic de Turisme ha defès que l'arribada de visitants forans està suposant "una mica d'oxigen" per als allotjaments turístics, les reserves dels quals s'han "animat" d'un temps a ara. El que sí troba a faltar és que Europa no haja liderat que s'estenga una manera de viatjar amb prova diagnòstica en condicions d'"equitat" entre els diferents països.

De cara a la Setmana Santa, Colomer crida a la "prudència", al mateix temps que recorda iniciatives engegades pel seu departament com el 'Bo Viatgem' per a fer turisme per la pròpia Comunitat Valenciana i tractar així d'"alleujar una mica el desastre" que la pandèmia està provocant en el sector.

Sobre la polèmica sobre si aquest passaport sanitari pot crear desigualtats entre països, segons l'avanç de la vacunació en cadascun d'ells, el responsable de la política turística de la Comunitat Valenciana considera que aquest problema "es resol posant més recursos" i "organitzant millor" el tema de les vacunes.

Segons ha recordat Colomer, sempre s'han exigit tindre posades vacunes per a viatjar a alguns països de certes malalties que en altres llocs estan eradicats i caldrà comptar amb aquest tipus de mecanismes davant nous "contratemps" que puguen sorgir com la Covid, per a no "confinar-nos i hibernar eternament".