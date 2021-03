PP i Cs portaran a Fiscalia el procés de selecció de la Prefectura de Recursos Humans de Divalterra

Divalterra és la successora de la qual en el seu moment va ser Imelsa i l'anunci del tancament es produeix el mateix dia en què s'ha fet públic que un jutjat ha processat l'expresident de la Diputació i del PP de València Alfonso Rus, l'actual subdelegat del Govern a València, Rafael Rubio i altres 24 persones més per les contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques Imelsa i Ciegsa.

El portaveu del PP en la institució, Vicente Mompó, ha avançat que entre la documentació que remetran al ministeri públic es troben les "pressions" patides per l'exgerent Antonio Mas, "que ell mateix va desvetlar", segons ha informat en un comunicat.

Els 'populars' han demanat en la junta el cessament del president del Consell d'Administració de Divalterra, Ramiro Rivera, i del cap dels Servicis Jurídics, José Luis Vera, i acusen Gaspar d'haver impedit la votació d'aquesta destitució, amb l'argument que no estava en l'ordre del dia.

Per la seua banda, la portaveu de Cs, Rocío Gil, ha demanat que no hi haja polítics al capdavant del Consell de l'empresa pública i ha proposat la Junta realitzar un mandat per a destituir Vera, al mateix temps que ha anunciat que també es posa el cas del procés de selecció la cap de RRHH en mans de la Fiscalia.