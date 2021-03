El PP pedirá en la Diputación que el Ministerio de Consumo "etiquete de forma correcta" el jamón curado

En concreto, los populares trasladan al Ministerio de Consumo la necesidad de revisar el sistema de etiquetado NutriScore, asegurándose que el jamón curado y el aceite de oliva sean etiquetados con el distintivo adecuado, según ha informado el PP en una nota de prensa.

"Es decir, como productos saludables dadas sus características, avaladas y reiteradas por numerosos organismos y estudios nutricionales", ha explicado la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Diputación de Granada, Carmen Lidia Reyes.

Por ello, el PP pide al gobierno que preside el socialista José Entrena que "preste su apoyo" al jamón curado y al aceite de oliva "como partes fundamentales y saludables de la economía y gastronomía andaluza y granadina, reconociendo las bondades nutricionales que encierran estos productos para el consumidor".

"No entendemos los ataques que están recibiendo estos productos por parte del Ministerio de Consumo, etiquetándolos como productos no saludables y no recomendables para el consumo humano, cuando la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios científicos han reconocido que el aceite de oliva y el jamón son pilares fundamentales dentro de la dieta mediterránea y que sus beneficios nutricionales contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares o de la diabetes tipo 2", ha valorado Reyes.

En el caso del jamón, la portavoz adjunta ha indicado que forma parte de "nuestro patrimonio, cultura y esencia" y pocos alimentos van tan ligados a nuestros hábitos gastronómicos como éste.

"Por ello, es difícil entender el ataque que están sufriendo estos productos por parte del Ministerio de Consumo, con la intención de enmarcarlos con unos distintivos dentro del sistema de etiquetado NutriScore, etiquetado y distintivos que no se corresponden con las propiedades que caracterizan a estos productos y que los hacen altamente recomendables para la salud del consumidor", ha reiterado Carmen Lidia Reyes.

Así, el PP quiere una "rectificación inmediata" por parte del Ministerio de Consumo y que el jamón y el aceite de oliva se etiqueten "como verdaderamente se merecen por su papel en la dieta mediterránea".