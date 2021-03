El 'youtuber' David Dobrik pide perdón por sus palabras tras las acusaciones de agresión sexual que señalan a su amigo

Varias son las acusaciones de abuso y agresión sexual que señalan al youtuber David Dobrik y al grupo de creadores de contenido que tenía llamado Vlog Squad. El eslovaco, residente en Estados Unidos, pidió disculpas la semana pasada con un vídeo que ha tenido que matizar, pues le han llovido las críticas por su forma de dirigirse a la supuesta víctima.

En febrero, su examigo y excompañero Seth Francois le acusó de organizar una broma para un vídeo que terminó siendo un abuso sexual hacia él, haciéndole pensar que se iba a besar con una modelo pero engañándole para que le besara el comediante de 45 años Jason Nash: "Me tocó alguien que yo no había consentido".

Sin embargo, de los supuestos delitos sobre los que se pronunció fueron los de una joven que, según contó a Business Insider, apareció en uno de sus vídeos en 2018 y alegó haber sido violada por su amigo, el cantante Durte Dom.

Este lunes, David Dobrik ha subido un segundo vídeo pidiendo perdón por su anterior disculpa desafortunada, por la cual recibió muchas críticas y él mismo la ha calificado como.

"Fue una cobardía por mi parte decir en mi última disculpa que 'había errado el tiro' porque es jodidamente asqueroso, y lo siento", dijo en su vídeo. "Me he puesto en muchas situaciones en las que he necesitado disculparme por mis acciones pasadas y nunca lo he hecho de forma correcta y respetuosa, y mi último vídeo es una prueba de ello".

"Creo plenamente a la mujer que ha denunciado a Dom y ha dicho que fue agredida por él", declaró. De hecho, destacó que, aunque la chica dio su consentimiento para publicar el vídeo en cuestión, sabe que lo hizo "porque sintió que tenía que hacerlo, no porque quisiera".

Sobre ello, David Dobrik ha hablado de una "injusta dinámica de poder" a la hora de hacer estas grabaciones en su canal grupal. "No sabía lo que estaba pasando en esa sala y debería haberlo sabido. Todo lo que puedo decir es que la gente sintió que tenía que estar en silencio por el bien de mi vídeo y eso no está bien", destacó.

"Quiero reconocer a las mujeres que acusaron a Dom en 2018. Lamento no haberlas escuchado, lamento haber hecho caso a las palabras de Dom sobre lo que sucedió en esas situaciones y no haberlas creído", añadió el youtuber. "No solo no os creí, sino que hice una broma sobre la clase de persona que era Dom porque no me cabía en la cabeza que mi amigo hiciera eso".

David Dobrik dejó de grabar con el cantante en 2019, pero ha querido redimirse haciendo que no hizo en su día y debería haber hecho: pedir disculpas a las supuestas víctimas: "Estaba haciendo todo esto mientras había gente que todavía estaba muy herida. Es muy importante rendir cuentas. He cometido muchos errores".