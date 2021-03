Processen a Alfonso Rus i a altres 25 persones pels 'zombis' en Imelsa i Ciegsa

La jutgessa substituta del Jutjat d'Instrucció número 18 de València, encarregada del conegut com cas Imelsa, ha processat a l'expresident de la Diputació de València Alfonso Rus i a altres 25 persones més per les contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques Imelsa i Ciegsa.

Al costat de Rus, figuren encausats en aquest procediment -les peces separades B i F- l'ex secretari autonòmic Màxim Caturla; els exdiputats provincials Rafael Rubio (PSPV) i Salvador Enguix (PP), dos exalcaldes i un exregidor. La magistrada considera que els fets poden ser constitutius de delictes de pertinença a organització criminal, prevaricació, malversació i falsedat documental.

L'acte -facilitat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana-, que pot ser recorregut en reforma i/o apel·lació, dóna deu dies a la Fiscalia i a les acusacions personades en les diligències perquè formulen escrit d'acusació i sol·liciten l'obertura de judici oral, el sobreseïment o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries.

Contractacions irregulars

Segons es recull en la resolució, Alfonso Rus, el seu llavors cap de gabinet, Emilio Llopis, l’exgerent d’Imelsa, Marcos Benavent, i Màxim Caturla van utilitzar dita mercantil "en benefici propi" i van contractar treballadors "per a respondre a favors sol·licitats per terceres persones".

En molts d'eixos casos els empleats tenien la condició d'assessors de membres del consell d'administració d’Imelsa però no van desenvolupar cap treball per a l'empresa. En la realització d'aquestes contractacions van col·laborar presumptament altres investigats com la llavors directora de Recursos Humans i el director financer d’Imelsa, María Gracia Escrihuela i José Enrique Montblanc, respectivament.

Segons consta en un informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat unit a les actuacions, eixes incorporacions de personal "es van fer obviant el procediment que garanteix els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, transparència i imparcialitat" i tampoc van respectar les limitacions imposades en les Lleis de Pressupostos Generals entre els anys 2009 i 2014.

La jutge enumera a 12 persones contractades en aquest període en Imelsa per ordre d'Alfonso Rus que van percebre salaris sense haver desenvolupat cap treball efectiu per a eixa empresa de la Diputació.

Entre eixes 12 persones, que estan igualment encausades, figuren des de l'alcalde de la localitat de Cofrentes, Raúl Mateo Ángel Balufo, fins a un jugador del Club Esportiu Olímipic de Xàtiva, el club de futbol que presidia el propi Rus. La instructora també qüestiona les retribucions per productivitat i dietes percebudes sense justificació entre els anys 2011 i 2014 per Benavent, Esrihuela i Montblanc, que ascendeixen pel primer dels conceptes a 56.648, 97.125 i 82.162 euros, respectivament.

D'igual manera, l'acte refereix altres cinc contractacions presumptament irregulars en Ciegsa, l'empresa de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcció de col·legis i instituts, el conseller delegat dels quals entre 2003 i 2007 va ser el també secretari autonòmic d'Educació Màxim Caturla.

Entre aquests cinc contractats de Ciegsa entre els anys 2004 i 2005 destaquen el que fora alcalde de la població de Llosa de Ranes pel PP Evaristo Aznar i l’exregidor de l'Ajuntament de Requena per aquest partit Manuel Gómez.